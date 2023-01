ಬರಲಿವೆ ಮಿನಿ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲುಗಳು: ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಗಿಫ್ಟ್- ಯಾವ ನಗರಗಳಿಗೆ ಈ ಕೊಡುಗೆ?

ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮಿನಿ ವಂದೇ ಭಾರತ್‌ ಎಕ್ಸಪ್ರೆಸ್‌ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಹೊರತರಲಿದೆ. ಈ ರೈಲುಗಳು ದೇಶದ ಯಾವ ನಗರಗಳ ನಡುವೆ ಓಡಾಡಲಿವೆ? ಇವುಗಳ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿಗಳೇನು? ಎಷ್ಟು ಬೋಗಿಗಳು ಇರಲಿವೆ? ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ನೀವು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ನವದೆಹಲಿ, ಜನವರಿ 24: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲುಗಳ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ, ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸೆಮಿ-ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ರೈಲುಗಳ ಮಿನಿ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊರತರಲಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೇ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಈ ಮಿನಿ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಓಡಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಎಂಟು ಕೋಚ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ನ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ರೈಲು ಇದಾಗಿರಲಿದೆ. 16 ಬೋಗಿಗಳ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ದೊಡ್ಡ ನಗರಗಳ ನಡುವೆ ಓಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ರೈಲುಗಳು ಸುಮಾರು 6-7 ಗಂಟೆಗಳ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅದರ ಮಿನಿ ಆವೃತ್ತಿಯು ಕಡಿಮೆ ದೂರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. 4-5 ಗಂಟೆಗಳ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಚಾರದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿವೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಣ್ಣ ನಗರಗಳ ನಡುವೆ ಈ ಮಿನಿ ರೈಲುಗಳು ಓಡಲಿವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಅಮೃತಸರ-ಜಮ್ಮು, ಕಾನ್ಪುರ-ಝಾನ್ಸಿ ಮತ್ತು ನಾಗ್ಪುರ-ಪುಣೆಗಳ ನಡುವೆ ಈ ರೈಲುಗಳು ಸಂಚರಿಸಲಿವೆ.

