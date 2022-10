ಗುಂಡೇಟು ತಿಂದು ಇಬ್ಬರು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ಕೊಂದ ಮಿಲಿಟರಿ ನಾಯಿ ಜೂಮ್‌

India

ಶ್ರೀನಗರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 11: ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಅನಂತನಾಗ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ನಡುವಿನ ಎನ್‌ಕೌಂಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇನೆಯ ನಾಯಿ ಸೋಮವಾರ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ತಂಗ್ಪಾವಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಅಡಗಿರುವ ಮನೆಗೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲು ಜೂಮ್ ಅನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೂಮ್‌ ನಾಯಿಯು ಎರಡು ಗುಂಡುಗಳನ್ನು ಹೊಡೆಸಿಕೊಂಡು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರನ್ನು ನಾಯಿಯು ಹತಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಭಾನುವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕಾಶ್ಮೀರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಂಗ್ಪಾವಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ನಂತರ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ಕಾರ್ಡನ್ ಮತ್ತು ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದವು. ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸೇನೆಯು ತನ್ನ ದಾಳಿ ಜೂಮ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ನಾಯಿಯನ್ನು ಉಗ್ರರ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕಳುಹಿಸಿತ್ತು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜೂಮ್ ಹೆಚ್ಚು ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ನಾಯಿಯಾಗಿದ್ದು, ಉಗ್ರ ಮತ್ತು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಕೋರೆಹಲ್ಲು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಭಯೋತ್ಪಾದಕರನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಮತ್ತು ಸೆದೆಬಡಿಯಲು ಇದನ್ನು ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಜೂಮ್ ಅನೇಕ ಸಕ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಸೋಮವಾರ ಎಂದಿನಂತೆ, ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಅಡಗಿರುವ ಮನೆಗೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲು ಜೂಮ್ ಅನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೂಮ್‌ ನಾಯಿಯು ಎರಡು ಗುಂಡುಗಳನ್ನು ಹೊಡೆಸಿಕೊಂಡು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಜೂಮ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿತು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಎರಡು ಗುಂಡೇಟುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಆದಾಗ್ಯೂ ಜೂಮ್‌ ಹೋರಾಡುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು. ಇದು ಇಬ್ಬರು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ಹತ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ತೀವ್ರವಾದ ಗಾಯಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಕೆಚ್ಚೆದೆಯುಳ್ಳ ಜೂಮ್‌ ಸೈನಿಕ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದನು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರನ್ನು ತಟಸ್ಥಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಜೂಮ್ ನಾಯಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿನ ಸೇನೆಯ ವೆಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ನಾಯಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎನ್‌ಕೌಂಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಲಷ್ಕರ್-ಎ-ತೊಯ್ಬಾ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಹತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಸೈನಿಕರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

An Army dog was critically injured in an encounter between security forces and terrorists in Jammu and Kashmir's Anantnag district on Monday, officials said.