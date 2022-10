ನಾವು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜನರು, ನಿಮ್ಮ ಕಾರನ್ನು ನಾನು ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ

India

oi-Minuddin Nadaf

ನವದೆಹಲಿ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1: ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ -ಬೆನ್ಜ್‌ ಐಸಾರಾಮಿ ಕಾರು ಬಿಡುಗಡೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 'ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕಾರನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ', ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಒತ್ತು ನೀಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾದ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್‌ನ (Mercedes-Benz EQS 580 4MATIC EV) ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರಿನ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಮಾತನಾಡಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕಾರನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಅವರು ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸುವಂತೆ ಅವರು ಮರ್ಸಿಡಿಸ್‌ಗೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಜರ್ಮನಿಯ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಾರು ತಯಾರಕ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಜೋಡಣೆಯನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೇಕ್-ಇನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಸಹ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಅವರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾರು ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮರ್ಸಿಡಿಸ್‌ಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುವಾಗ, "ನೀವು ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೀರಿ ಆಗ ಮಾತ್ರ ವೆಚ್ಚವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ -ಬೆನ್ಜ್‌ ಕಾರನ್ನು ನಾನು ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದರು

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 15.7 ಲಕ್ಷ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳು ನೋಂದಣಿ

ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ, ನಾವು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜನರು, ನಿಮ್ಮ ಕಾರನ್ನು ನಾನು ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮರುಬಳಕೆಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಅಂತಹ ಕೆಲವು ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಭಾಗಗಳ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸುಮಾರು 30%ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಭಾರತ ದೊಡ್ಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 15.7 ಲಕ್ಷ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳು ನೋಂದಣಿಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ 335% ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಹೈವೇಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದರು.

ವಾಹನಗಳನ್ನು 15 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಾಗಿಸುವ ಕನಸು

ಭಾರತೀಯ ವಾಹನಗಳ 15 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಾಗಿಸುವ ಕನಸು

ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ವಾಹನಗಳ ಗಾತ್ರ ಪ್ರಸ್ತುತ 7.8 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿದ್ದು, 3.5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಗಾತ್ರ 15 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬ ಕನಸು ನನಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ನಮ್ಮ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 1.02 ಕೋಟಿ ವಾಹನಗಳು ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪಿಂಗ್‌ಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕೇವಲ 40 ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕಗಳಿವೆ ಎಂದು ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಹೇಳಿದರು. ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 4 ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು ಎಂದು ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ ಎಂದ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

The ‘Made in India’ EQS 580 4M was rolled out by honourable Union Minister, Shri. @nitin_gadkari ji at Mercedes-Benz India Chakan plant. He toured the state-of-the-art facility, which is now home to India’s first luxury EV. Made in India For India. #MadeInIndiaEQS pic.twitter.com/UBrgFznYxV