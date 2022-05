ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಾಠ: ಮೆಹಬೂಬಾ ಮುಫ್ತಿ

India

oi-Vijayasarathi SN

ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೇ 12: ನೆರೆಯ ದೇಶ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಕರೆಗಂಟೆಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಾಗು ಪಿಡಿಪಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಮೆಹಬೂಬಾ ಮುಫ್ತಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ಬುಧವಾರ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು, ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪಾಠವಾಗಬಹುದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

2014ರಿಂದಲೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿತ ಭಯ ಮತ್ತು ಕೋಮು ಉನ್ಮಾದತೆಯ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ ಎಂದಿರುವ ಅವರು, ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತವಾದ ಮತ್ತು ಅತಿರೇಕದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ಹಾದಿಯನ್ನೇ ಭಾರತ ತುಳಿಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದೂ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಏನು ಆಗಿದೆಯೋ ಅದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕರೆಗಂಟೆಯಾಗಿದೆ. 2014ರಿಂದಲೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೋಮುವಾದದ ಜ್ವರ ಮತ್ತು ಕಲ್ಪಿತ ಭಯ ಮನೆಮಾಡಿದೆ. ಅದೇ ಅತಿರೇಕದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತವಾದದ ಹಾದಿಯಲ್ಲೇ ಸಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಬೆಸುಗೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಆಗಿದೆ" ಎಂದು ಬುಧವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮೆಹಬೂಬ ಮುಫ್ತಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

What happened in Sri Lanka should serve as a wake up call. Since 2014, India is being whipped into a communal frenzy & imagined fears. It is treading the same path of hyper nationalism & religious majoritarianism. All at the cost of disrupting social cohesion & economic security. https://t.co/c0WZUHW1DH