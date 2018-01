ಮನ್ ಕೀ ಬಾತ್: ಸಲಹೆ ಕೇಳಿದ ಮೋದಿಗೆ ಖಡಕ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಸೆದ ರಾಹುಲ್

ನವದೆಹಲಿ, ಜನವರಿ 20: ತಮ್ಮ ತಿಂಗಳ ರೇಡಿಯೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 'ಮನ್ ಕೀ ಬಾತ್' ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಬೇಕಾದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುವಂತೆ ದೇಶದ ಜನರ ಬಳಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಖಾರವಾದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮೋದಿಯತ್ತ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎಸೆದಿದ್ದಾರೆ.

"'ಮನ್ ಕೀ ಬಾತ್'ಗಾಗಿ ನೀವು ನೀಡುವ ಒಳನೋಟವುಳ್ಳ ಆಲೋಚನೆಗಳು, ಮಾಹಿತಿಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂತೋಷವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಜನವರಿ 28ರಂದು 2018 ರ ಮೊದಲ 'ಮನ್ ಕೀ ಬಾತ್'ಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆಗಳೇನು? ಎನ್ಎಮ್ (ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ) ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿ," ಎಂದು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.

It is always a delight to read your insightful ideas and inputs for #MannKiBaat. What are your suggestions for 2018’s first 'Mann Ki Baat' on 28th January? Let me know on the NM Mobile App. https://t.co/TYuxNNJfIf pic.twitter.com/XSN2MDd905