ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ: ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಸೊಸೆಯ ಶವ ಹೊತ್ತು ವಾಹನಕ್ಕಾಗಿ ಪರದಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ

India

oi-Sunitha B

ಭೋಪಾಲ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20: ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಶವ ಸಾಗಿಸುವ ವಾಹನ ಸಿಗದ ಕಾರಣ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ತನ್ನ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಸೊಸೆಯ ಶವವನ್ನು ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಸ್ ಹತ್ತಿದ ದಾರುಣ ಘಟನೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಮೃತದೇಹದೊಂದಿಗೆ ಬೀದಿ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಭೀಕರ ಕೊರತೆಯನ್ನು ತೆರೆದಿಟ್ಟಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಸಿಂಗ್ರೌಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ನಿನ್ನೆ ಬಾಲಕಿ ತನ್ನ ಹಳ್ಳಿಯ ಪಟಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾಳೆ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ದೇಹವನ್ನು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಛತ್ತರ್‌ಪುರದ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬಳಿಕ ಆಕೆಯ ದೇಹವನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ವಾಹನಗಳಿಲ್ಲದೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಮೃತಳ ದೇಹವನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದಾಗ ಅವಳ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಭಯಾನಕ ಅನುಭವವಾಗಿದೆ.

ಆಕೆಯ ದೇಹವನ್ನು ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಶವ ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುವ ವಾಹನ ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಅಲೆದಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಖಾಸಗಿ ವಾಹನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದವರೆಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಸ್ ಹತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯಲು ಹಣವಿಲ್ಲದೆ, ದುಃಖಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣ ದರವನ್ನು ಕೆಲವು ಸಹ-ಪ್ರಯಾಣಿಕರಲ್ಲಿ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿಯ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಆಕೆಯ ಕುಟುಂಬದವರು ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋದ ಘಟನೆ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಇಂತಹ ಎರಡೂ ಘಟನೆಗಳು ಛತ್ತರ್‌ಪುರದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ತುರ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಲಭ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.

ಕಳೆದ ಕೆಲ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ನಿರಾಕರಿಸಿದ ನಂತರ ದುಃಖಿತ ದಂಪತಿಗಳು ತಮ್ಮ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನದ ಸೈಡ್ ಬಾಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸತ್ತ ಮಗುವನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ದಿದ್ದರು. ದಂಪತಿ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡಲು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೊರೆ ಹೋದರು. ಈ ವೇಳೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಗುವನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಕೇಳಿದಾಗ, ಅವರು ಪಕ್ಕದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ತೆರೆದು ಮಗುವಿನ ಮೃತ ದೇಹವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ದಂಪತಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಅವರ ವಿರುದ್ಧವೇ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, ಈ ಹಿಂದೆ ಸಾಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಸಹೋದರನ ಮೃತ ದೇಹವನ್ನು ಗಧಕೋಟಾ ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಕೈಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸಬೇಕಾಯಿತು. "ನಾನು ಶವ ವಾಹನವನ್ನು ಕೇಳಿದೆ ಆದರೆ ಅದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ, ಖಾಸಗಿ ವಾಹನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲು ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಹಣವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ನಾವು ಅವರ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಕೈಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಭಗವಾನ್ ದಾಸ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು.

English summary

A tragic incident took place in Madhya Pradesh where a man carried the dead body of his four-year-old daughter-in-law on his shoulder and boarded a bus to his village as no hearse was available from the hospital.