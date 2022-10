Video: ರಿಕ್ಷಾ ಜೊತೆ ಯುವತಿಯನ್ನೇ ಎಳೆದೊಯ್ದ ಆಟೋ ಚಾಲಕ!

India

oi-Rajashekhar Myageri

ಮುಂಬೈ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15: ಮಾನವೀಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬರುಬರುತ್ತಾ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯತೆಯೇ ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆಯಾ ಎಂಬ ಅನುಮಾನವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವ ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಅಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಘಟನೆಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಥಾಣೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.

#WATCH | Maharashtra: Case filed u/s 354 & 354A at Thane Nagar PS after a 22-yr-old woman was allegedly molested & dragged for a few meters by an auto-rickshaw driver near Thane railway station. Search on for accused: Thane Police (14.10)



(CCTV visuals verified by local police) pic.twitter.com/BAURRUhNGg