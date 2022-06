ದಾಳಿ ವೇಳೆ ಲೈಂಗಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಂತಿಲ್ಲ: ಹೈಕೋರ್ಟ್

India

ಚೆನ್ನೈ, ಜೂನ್ 18: ವೇಶ್ಯಾಗೃಹದ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದಾಗ ಲೈಂಗಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರನ್ನು ಬಂಧಿಸಬಾರದು ಅಥವಾ ದಂಡ ವಿಧಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಮದ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ.

ಯಾವುದೇ ವೇಶ್ಯಾಗೃಹದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆದಾಗ, ಲೈಂಗಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರನ್ನು ಬಂಧಿಸಬಾರದು ಅಥವಾ ದಂಡ ವಿಧಿಸಬಾರದು ಅಥವಾ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಬಾರದು ಅಥವಾ ಬಲಿಪಶು ಮಾಡಬಾರದು ಮತ್ತು ವೇಶ್ಯಾಗೃಹವನ್ನು ನಡೆಸುವುದು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಎಂದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನೀಡಿದ ತೀರ್ಪನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎನ್. ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ವೇಶ್ಯಾಗೃಹದ ಗ್ರಾಹಕರ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಿಸಲಾದ ಎಫ್ಐಆರ್ ಅನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆ ಅಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ: ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಐತಿಹಾಸಿಕ ತೀರ್ಪು

"ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳು (ಪೊಲೀಸರು) ಆರೋಪಿಸಿರುವ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದ ಕಾರಣ, ಅರ್ಜಿದಾರರನ್ನು ಯಾವುದೇ ದಂಡದ ಪರಿಣಾಮದೊಂದಿಗೆ ಬಂಧಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಜಿದಾರರ ಕೃತ್ಯವು ಲೈಂಗಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಎಸಗುವಂತೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುವ ಕ್ರಿಯೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ." ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಹೇಳಿದರು.

ಚಿಂತಾದ್ರಿಪೇಟೆಯ ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆ ದಾಳಿ ವೇಳೆ ಬಂಧಿತನಾದ ಉದಯಕುಮಾರ್ ಎಂಬಾತನ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೂಲ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಅನುಮತಿಸಿದರು. ಪೊಲೀಸರು ಮಸಾಜ್ ಸೆಂಟರ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದಾಗ ಲೈಂಗಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ಜತೆ ಅರ್ಜಿದಾರರೂ ಹಾಜರಿದ್ದು, ಆತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಆರೋಪಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5 ಎಂದು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ಮೇಲಿನ ಆರೋಪವಾಗಿದೆ.

ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆ ಕೇಂದ್ರದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ, ಗ್ರಾಹಕನ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಸಲ್ಲ: HC

