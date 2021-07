ಕಾನೂನು ತೊಡಕು: ಅಮೆರಿಕದ ಲಸಿಕೆ ಭಾರತಕ್ಕಿನ್ನೂ ದೊರೆತಿಲ್ಲ

India

ನವದೆಹಲಿ, ಜುಲೈ 28: ಕಾನೂನು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶಗಳಿಂದ ಕೊರೊನಾ ಲಸಿಕೆ ಭಾರತವನ್ನು ತಲುಪಿಲ್ಲ.

ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಡೋಸ್‌ಗಳನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ, ಭೂತಾನ್, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕ ನೀಡಿದೆ. ಆದರೆ ಹಲವು ಕಾನೂನು ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇದುವರೆಗೂ ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.

ಈ ದೇಶಗಳ ಲಸಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಭಾರತ ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಿದ್ದರೂ ಕೂಡ, ಫೈಜರ್ ಹಾಗೂ ಮಾಡೆರ್ನಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಕಾನೂನು ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದವು.

wo months after India dropped local-trial rules for COVID-19 vaccines approved by developed countries, not a single dose has arrived as New Delhi dithers over legal protection sought by companies like Pfizer (PFE.N) and Moderna (MRNA.O).