ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಬುಲೆಟ್ ಟ್ರೈನ್‌ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ

India

oi-Punith BU

ಮುಂಬೈ, ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 9: ನವೆಂಬರ್ 2019 ರಿಂದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರವಾದ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ನಂತರ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಬುಲೆಟ್ ರೈಲು ಯೋಜನೆಯು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕಿಯೆ ವೇಗಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಉದ್ಧವ್ ಠಾಕ್ರೆ ನೇತೃತ್ವದ ಮಹಾ ವಿಕಾಸ್ ಅಘಾಡಿ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನದ ನಂತರ ಮುಂಬೈ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬುಲೆಟ್‌ ಟ್ರೈನ್‌ ಕೆಲಸದ ವೇಗದಲ್ಲಿನ ತೀವ್ರವಾದ ನಿಧಾನಗತಿಯು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಳಂಬವಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಊಹೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು.

ಕಾರಣ ಠಾಕ್ರೆ ಅವರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ರೈಲ್ವೆ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಮೊದಲ ಬುಲೆಟ್ ರೈಲು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ಏಕನಾಥ್ ಶಿಂಧೆ ನೇತೃತ್ವದ ಬಿಜೆಪಿ ಬೆಂಬಲಿತ ಶಿವಸೇನೆ ಬಣದ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಪಶ್ಚಿಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಟೆಂಡರ್ ಚಟುವಟಿಕೆಯೂ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.

6ನೇ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 11ರಂದು ಚಾಲನೆ

ನವೆಂಬರ್ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 30ರಂದು ಕೇವಲ 71.5 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು. 98.22 ಶೇಕಡಾ, ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈಸ್ಪೀಡ್ ರೈಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಟುಡೇ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ದತ್ತಾಂಶದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.

English summary

The country's first bullet train project has been fast-tracked since November 2019 after facing serious land acquisition hurdles in the state of Maharashtra.