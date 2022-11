Lance Naik Manju : ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಸ್ಕೈ ಡೈವರ್ ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ನಾಯಕ್ ಮಂಜು

India

ನವದೆಹಲಿ, ನವೆಂಬರ್‌ 17: ಸೇನಾ ಪೊಲೀಸ್‌ ತಂಡದ ಈಸ್ಟರ್ನ್‌ ಕಮಾಂಡರ್‌ನ ಲ್ಯಾನ್ಸ್‌ ನಾಯಕ್‌ ಮಂಜು ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಸ್ಕೈ ಡೈವರ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಈಸ್ಟರ್ನ್‌ ಕಮಾಂಡ್‌ ಬುಧವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಸ್ಕೈಡೈವರ್ ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ನಾಯಕ್ ಮಂಜು ಅವರು ಜಂಪ್ ಮಾಡಲು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಸಾಹಸ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಕೈಡೈವಿಂಗ್ ತರಬೇತಿ ತಂಡದಿಂದ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಹಲವು ಯುವತಿಯರು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆಧ ಛಾಪೂ ಮೂಡಿಸುತ್ತಾ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಅಭಿಲಾಷಾ ಬರಾಕ್‌ ಅವರು ಭಾರತದ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೇ 2022ರಲ್ಲಿ ಏವಿಯೇಟರ್‌ ಆಗಿ ಆರ್ಮಿ ಏವಿಯೇಶನ್‌ ಕಾರ್ಪ್ಸ್ ಸೇರಿದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿಯೆನಿಸಿದರು. ಅವರಿಹೆ 26 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ.

Lance Naik Manju of the Eastern Command of the Army Police Team has become the first woman sky diver of the Indian Army, the Eastern Command said on Wednesday.