India

oi-Naveenkumar N

ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಭಾರತದ ಹೊಚ್ಚಹೊಸ 56 ಕೋಟಿ ರುಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದ ರಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ತನ್ನ ಮೊದಲ ಹಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿದರೂ, ಇಸ್ರೋದ ಸಣ್ಣ ಉಪಗ್ರಹ ಉಡಾವಣಾ ವಾಹನ (ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಲ್‌ವಿ) ಮಿಷನ್ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ರಾಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಎರಡು ಉಪಗ್ರಹಗಳು ನಿರುಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುವುದೇ ಮಿಷನ್ ವಿಫಲವಾಗಲು ಕಾರಣ ಎಂದು ಇಸ್ರೋ ಹೇಳಿದೆ. ಉಪಗ್ರಹಗಳು ವಿಫಲವಾದರೂ ರಾಕೆಟ್ ಯೋಜನೆಯಂತೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

34 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದ, 120 ಟನ್ ತೂಕದ ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಲ್‌ವಿ-ಡಿ1 ಅನ್ನು ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾದ ಉಡಾವಣಾ ಪ್ಯಾಡ್‌ನಿಂದ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9:18 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಎಲ್ಲಾ ಘನ ಇಂಧನ ಚಾಲಿತ ಎಂಜಿನ್‌ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದರಿಂದ ರಾಕೆಟ್ ಉಡಾವಣೆಯ ಪ್ರಗತಿಯು ಸುಗಮ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು.

ಇಸ್ರೋ ಹೊಸ ರಾಕೆಟ್ ವಿಫಲ; ತಪ್ಪು ಕಕ್ಷೆಗೆ ಸೇರಿದ ಸೆಟಿಲೈಟ್‌ಗಳು

ಉಡಾವಣಾ ವಾಹನವು ಹಾರಾಟದ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಎರಡು ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಪಯಣದ 12 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಕ್ಷೆಗೆ ತಲುಪಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಇದು ಮೊದಲು ಇಒಎಸ್‌-2 (EOS-2) ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ನಂತರ ಕೆಲವು ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ನಂತರ ಆಜಾದಿಸ್ಯಾಟ್ (AZAADISAT) ಅನ್ನು ಕಳುಹಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿಯೇ ಮಿಷನ್ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಯಿತು.

English summary

ISRO’s Small Satellite Launch Vehicle (SSLV) mission ended up being unsuccessful. ISRO said in a briefing that the satellites were unusable as the orbit achieved was less than expected, which makes it unstable.