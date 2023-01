ಕಾಂಜಾವಾಲಾ ಅಪಘಾತ: 'ಸ್ಕೂಟಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಯು-ಟರ್ನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕಾರು'

India

oi-Sunitha B

ದೆಹಲಿ ಜನವರಿ 2: ದೆಹಲಿಯ ಕಂಝಾವಾಲಾ ಅಪಘಾತದ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿಸಿಟಿವಿ ವಿಡಿಯೋ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಸ್ಕೂಟಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ನಂತರ ಕಾರು ಯು-ಟರ್ನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು ಈ ಹೊಸ ಸಿಸಿಟಿವಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿ ನೀಡಿರುವ ಸಾಕ್ಷಿ ಸತ್ಯ ಎಂಬುದು ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಯಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಸ್ಕೂಟಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ನಂತರ ಕಾರು ಯು-ಟರ್ನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಕಾಂಜಾವಾಲಾ ಅಪಘಾತದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಯೊಬ್ಬರು ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮುಂಜಾನೆ 3.34ರ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿದ್ದು ಶವ ಪತ್ತೆಯಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಾರು ಹಿಂತಿರುಗುವುದನ್ನು ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.

20 ವರ್ಷದ ಅಂಜಲಿ ಜನವರಿ 1 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 3 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ತನ್ನ ಸ್ಕೂಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಕಾರು ಆಕೆಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದೆ. ನಂತರ ಸುಲ್ತಾನ್‌ಪುರಿಯಿಂದ ದೆಹಲಿಯ ಕಾಂಝಾವಾಲಾಗೆ 7-12 ಕಿಮೀ ಎಳೆದೊಯ್ದಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆಕೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾಳೆ.

Heeraben Modi : ಸಹೋದರನ ಅಪಘಾತದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮೋದಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಶಾಕ್

English summary

Another CCTV video of Kanjhawala accident in Delhi is out. In this new CCTV video, the car took a U-turn after hitting the scooty. It is clear from the CCTV footage that the testimony given by the eyewitness is true.