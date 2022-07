Breaking : ಕಲ್ಲಕುರಿಚಿ ಬಾಲಕಿ ಸಾವು, ಸುಪ್ರೀಂಗೆ ಪೋಷಕರ ಅರ್ಜಿ

India

oi-Mamatha M

ಚೆನ್ನೈ, ಜುಲೈ 19: ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕಲ್ಲಕುರಿಚಿ ಬಾಲಕಿಯ ಸಾವು ಪ್ರಕರಣ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಮರು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು ಬಾಲಕಿಯ ಪೋಷಕರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅರ್ಜಿಯ ತುರ್ತು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸಮ್ಮತಿಸಿದೆ.

ಮರು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವ ತಂಡದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕೋರಿ ಕಲ್ಲಕುರಿಚಿ ಬಾಲಕಿಯ ಪೋಷಕರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ತುರ್ತು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಮನವಿಗೆ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಒಪ್ಪಿದೆ.

Supreme Court agrees to hear tomorrow plea by parents of Kallakurichi girl seeking urgent hearing of petition seeking to include a medical expert of their choice in team which will conduct a re- postmortem