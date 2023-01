Joshimath: ಹಾನಿಯಾದ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಧ್ವಂಸಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ವಿರೋಧ- ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯರ ಪಟ್ಟು

India

oi-Sunitha B

ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಜೋಶಿಮಠದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನೆಲಸಮ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳನ್ನು ಕೆಡವುವ ಮೊದಲು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಭುಗಿಲೆದ್ದಿವೆ. ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ಆಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಧ್ವಂಸ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗಿದ್ದಾರೆ. ಬದರಿನಾಥ ಧಾಮ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಪ್ರಕಾರ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಹೊಟೇಲ್ ಮಾಲೀಕರು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯರು, ಹೊಟೇಲ್ ಗಳನ್ನು ಕೆಡವಲು ಹೊರಟಿರುವ ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ರಮವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಜೋಶಿಮಠದ ಆಡಳಿತ ಇಂದು ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರ ಸಭೆ ಕರೆದಿದ್ದು, ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನೆಲಸಮ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪರಿಹಾರದ ಭರವಸೆ ನೀಡದೆ ಕಟ್ಟಡ ನೆಲಸಮ ಮಾಡಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಮತ್ತು ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರು ಮಲಾರಿ ಹೋಟೆಲ್ ಬಳಿ ಧರಣಿ ಕುಳಿತರು.

ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ವಿಶೇಷ ಪುಟ

ಮಲಾರಿ ಇನ್ ಮತ್ತು ಮೌಂಟ್ ವ್ಯೂ ಎಂಬ ಎರಡು ಪಕ್ಕದ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿ ವಾಲಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನವಸತಿಗಳಿಗೆ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಎರಡು ಕಟ್ಟಡಗಳಿಂದ ನೆಲಸಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ಪರಿಹಾರ ಪಡೆ (SDRF) ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಭಾರೀ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಲುಪುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದರು.

English summary

Joshimath: There has been a lot of opposition to the demolition of the damaged buildings and the locals have insisted on compensation first.