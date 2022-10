ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗುವಿಗೆ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಆಧಾರ್‌ ವಿತರಣೆ

India

ನವದೆಹಲಿ, ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 15: ಜನನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಆಧಾರ್ ನೋಂದಣಿ ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವ 16 ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊರತು ಇದನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಮೂಲಗಳು ಪ್ರೆಸ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ 16 ರಾಜ್ಯಗಳು ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಜನನ ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು, ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಉಳಿದ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳು ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಹೊಸ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಕೂಲವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.

5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಯಾವುದೇ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಯುಐಡಿಯನ್ನು ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಪೋಷಕರ ಯುಐಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಮುಖದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಗುವಿಗೆ 5 ಮತ್ತು 15 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ನಂತರ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ (ಹತ್ತು ಬೆರಳುಗಳು, ಐರಿಸ್ ಮತ್ತು ಮುಖದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ). ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

English summary

Aadhaar enrollment for newborns with birth certificates is expected to be made available in all states in the next few months.