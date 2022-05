India

oi-Rajesha MB

ನವದೆಹಲಿ, ಮೇ 23: ಭಾರತದ 'ವಾರನ್‌ ಬಫೆಟ್‌' ಖ್ಯಾತಿಯ ರಾಕೇಶ್‌ ಜುಂಜುನ್‌ವಾಲಾ ಅವರ ಬೆಂಬಲದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ್‌ ಏರ್‌ ಭಾರತೀಯ ವಿಮಾನಯಾನ ಸೇವೆಗೆ ದಾಪುಗಾಲಿಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸೋಮವಾರ ತನ್ನ ಮೊದಲ ವಿಮಾನದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಟ್ಟಿಟ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆ 'ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಾರಾಟದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವ ಆಕಾಶ ಏರ್, ಅದರ ಏರ್‌ಲೈನ್ ಕೋಡ್ "QP" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನದೇ ಆದ ಡಿಸೈನೇಟರ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಇಂಡಿಗೋ ಏರ್‌ಲೈನ್‌ ಕೋಡ್ "6E", ಗೋ ಫಸ್ಟ್ "G8" ಮತ್ತು ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾದ "AI" ಆಗಿದೆ.

Can’t keep calm! Say hi to our QP-pie! 😍 #AvGeek pic.twitter.com/sT8YkxcDCV

ಜೆಟ್ ಏರ್‌ವೇಸ್‌ಗೆ ಎಒಸಿ ನೀಡಿದ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ

English summary

Akasa Air backed by ace investor Rakesh Jhunjhunwala, on Monday tweeted a picture of its first aircraft and says planning to start its commercial flight operations in July