India

oi-Punith BU

ನವದೆಹಲಿ, ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 31: ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ತನ್ನ ಸಾವಿರಾರು ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಫೋಟೋ- ಹಂಚಿಕೆ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಹಲವರ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬಳಕೆದಾರರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ನಿಮ್ಮ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಖಾತೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಅನಾನುಕೂಲತೆಗಾಗಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ.

ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಮತ್ತು ಪರಾಗ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ನಡುವಿನ ವಿವಾದ ಏನು?

ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನ ವಕ್ತಾರರು ಖಾತೆಗಳ ಅಮಾನತು ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಹಲವಾರು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿದ ಖಾತೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ಮತ್ತು ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಔಟ್ಟೇಜ್-ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಡೌನ್‌ಡೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಸುಮಾರು 3,000 ಬಳಕೆದಾರರು ಪರಿಣಾಮ ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ತನ್ನ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೋಷಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಮೂಲಗಳಿಂದ ಸ್ಥಿತಿ ವರದಿಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ನಿಲುಗಡೆಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬಳಕೆದಾರರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಮಾರಾಟದ ನಡುವೆ ಮೆಟಾದ ಷೇರುಗಳು ಸುಮಾರು 5% ನಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.

ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಸ್ಥಗಿತದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಿಂದ ಅಮಾನತು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ದಿ ವರ್ಜ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31, 2022 ರಂದು ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹಲವರಿಗೆ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸೋಮವಾರ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು.

ಸುಮಾರು 74 ಪ್ರತಿಶತ ಬಳಕೆದಾರರು ಲಾಗಿನ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶೇಕಡಾ 16 ರಷ್ಟು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರವೇಶ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು 9 ಶೇಕಡಾ ಸರ್ವರ್ ಸಂಪರ್ಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಪ್‌ ಸ್ಥಗಿತವು ದೆಹಲಿ, ಚಂಡೀಗಢ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಚೆನ್ನೈ, ನಾಗ್ಪುರ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ ಎಂದು ಡೌನ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಸೋಮವಾರ, ಅನೇಕ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬಹುಪಾಲು ವರದಿಗಳು ಐಫೋನ್‌ ಬಳಕೆದಾರರಿಂದ ಬಂದಿವೆ. ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

We're aware that some of you are having issues accessing your Instagram account. We're looking into it and apologize for the inconvenience. #instagramdown