ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಗೆ ಪರಮಾಣು ಕ್ಷಿಪಣಿ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಹಡಗು ಐಎನ್ಎಸ್ ಧ್ರುವ್

ನವದೆಹಲಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10: ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಉಪಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಹಡಗು - ಐಎನ್ಎಸ್ ಧ್ರುವ್ ಅನ್ನು ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಯು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲಿದೆ.

ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಸಲಹೆಗಾರ ಅಜಿತ್ ದೋವಲ್, ನೌಕಾಪಡೆಯ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (ಡಿಆರ್‌ಡಿಒ) ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಎನ್‌ಟಿಆರ್‌ಒ) ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಡಗನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಡಿಆರ್‌ಡಿಒ ಮತ್ತು ಎನ್‌ಟಿಆರ್‌ಒ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಈ ನೌಕೆಯನ್ನು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಶಿಪ್‌ಯಾರ್ಡ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಐಎನ್ಎಸ್ ಧ್ರುವ್ ಅನ್ನು ಆಧುನಿಕ ನೌಕಾ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸಾಧನವನ್ನಾಗಿಸುವ ಹಲವಾರು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಐಎನ್ಎಸ್ ಧ್ರುವ್ ಕುರಿತು ಕೆಲವು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಭಾರತದ ಶಸ್ತ್ರಾಗಾರಕ್ಕೆ ಐಎನ್ಎಸ್ ಧ್ರುವ್ ಹೇಗೆ ಸೇರಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿದೆ:

* ಐಎನ್ಎಸ್ ಧ್ರುವ್ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ನೌಕಾ ಹಡಗು ಆಗಿದ್ದು, ಪರಮಾಣು ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ.

* ಇಂಡೋ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಪರಮಾಣು ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಯುದ್ಧದ ಬೆದರಿಕೆಯ ನಡುವೆ ಇದು ಮಹತ್ವ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

* 10,00 ಟನ್ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘ-ಶ್ರೇಣಿಯ ರಾಡಾರ್‌ಗಳು, ಗುಮ್ಮಟದ ಆಕಾರದ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆಂಟೆನಾಗಳು ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಇದೆ.

* ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹಡಗು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಚೀನಾದಿಂದ ಉಡಾಯಿಸಿದ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳ ದಾಳಿಯ ಮುಂಚಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

* ಶತ್ರು ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ನೌಕೆಗಳ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ಐಎನ್ಎಸ್ ಧ್ರುವ್ ಸಾಗರ ಹಾಸಿಗೆಗಳನ್ನು ನಕ್ಷೆ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

* ಭಾರತದ ಪರಮಾಣು ಕ್ಷಿಪಣಿ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಹಡಗನ್ನು ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸ್ಟ್ರಾಟೆಜಿಕ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಕಮಾಂಡ್ (SFC) ನೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

* ಈ ಹಡಗಿನ ಪ್ರವೇಶದ ನಂತರ, ಭಾರತವು ಅಂತಹ ವಿಶೇಷ ಹಡಗುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಯುಎಸ್, ಯುಕೆ, ರಷ್ಯಾ, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಚೀನಾದಂತಹ ಗಣ್ಯರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುತ್ತದೆ.

