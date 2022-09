ನವರಾತ್ರಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಖಾದ್ಯ ಬಡಿಸಲಿದೆ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೇ

India

ನವದೆಹಲಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 26: ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಭಕ್ತರಿಗಾಗಿ ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವಾಲಯ ವಿಶೇಷ ಆಹಾರ ಮೆನುವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

ದುರ್ಗಾ ದೇವಿ ಮತ್ತು ಅವಳ ಒಂಬತ್ತು ಅವತಾರಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾದ ಶಾರದೀಯ ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವದ 9-ದಿನಗಳ ಉತ್ಸವವು ಇಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ, ಇದು ಹಬ್ಬದ ಮೊದಲ ದಿನವನ್ನು (ಕಲಶ ಅಥವಾ ಘಟಸ್ಥಾಪನಾ) ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಹಿಂದೂಗಳು ಬಹಳ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ನವರಾತ್ರಿಯ ಮಂಗಳಕರ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೇಯು ನಿಮ್ಮ ವ್ರತಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ವಿಶೇಷ ಖಾದ್ಯದ ಮೆನುವನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 26 ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 5 ರವರೆಗೆ ಈ ಖಾದ್ಯವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ 'ಫುಡ್ ಆನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್' ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಿಂದ ನವರಾತ್ರಿ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ, ಇಕಟರಿಂಗ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. .irctc.co.in ಅಥವಾ 1323 ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವಾಲಯ ಟ್ವೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಈ ವಿಶೇಷ ಆಹಾರ ಖಾದ್ಯವನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 26 ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 5 ರವರೆಗೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು 'ಫುಡ್ ಆನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್' ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಿಂದ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನವರಾತ್ರಿಯನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಮಲೀಲಾ, ರಾಮಾಯಣದ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಉತ್ತರಾಖಂಡ, ಬಿಹಾರ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ ರಾವಣನ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ದಹನವು ವಿಜಯದಶಮಿಯಂದು ಕಥೆಯ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ನವರಾತ್ರಿಯ ಹಬ್ಬವು ರಾಕ್ಷಸ ಮಹಿಷಾಸುರನ ಸೋಲನ್ನು ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟದ್ದರ ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆಯದ ವಿಜಯವನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತದೆ. ಮಹಿಷಾಸುರನ ಮೇಲಿನ ಅಚಲ ಭಕ್ತಿಯಿಂದಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮ ದೇವರು ನಿರೂಪಣೆಯ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಅಮರತ್ವದ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆಶೀರ್ವಾದವು ಒಂದು ನಿಬಂಧನೆಯೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಮಾತ್ರ ಅವನನ್ನು ಜಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಕ್ಷಸನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಜನರನ್ನು ಭಯಭೀತಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು. ಏಕೆಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಮಹಿಳೆ ಅವನನ್ನು ಜಯಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಲಶಾಲಿ ಎಂದು ಅವನು ಭಾವಿಸಲಿಲ್ಲ. ದೇವರಿಗೆ ಅವನನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.

ಮಹಿಷಾಸುರನನ್ನು ಹತ ಮಾಡಲು ಕಾರಣ ಭಗವಾನ್ ಬ್ರಹ್ಮ, ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ಭಗವಾನ್ ಶಿವನು ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದರು. ಅವರು ಅವಳಿಗೆ ಹಲವಾರು ಆಯುಧಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಮಾ ದುರ್ಗಾ ಮತ್ತು ಮಹಿಷಾಸುರನ ಸಂಘರ್ಷದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ದಿನಗಳು ಕಳೆದವು. ಆದರೆ, ಕೊನೆಗೆ ಎಮ್ಮೆಯಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡಾಗ ಮಾ ದುರ್ಗ ಅವನನ್ನು ಜಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಎಂದು ಕಥೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

The Ministry of Railways has come up with a special food menu for devotees traveling by train on the occasion of Navaratri. This step has been taken to make the festival more special during their journey.