India

oi-Sunitha B

ನವದೆಹಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 21: ನೀವು ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷದಿಂದ ಹಲವಾರು ರೈಲುಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಓದಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ರೈಲು ರದ್ದಾಗಿರಬಹುದು. ಉತ್ತರ ರೈಲ್ವೆಯ ಫಿರೋಜ್‌ಪುರ ವಿಭಾಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಹಲವಾರು ರೈಲುಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಲೈವ್ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ರೈಲುಗಳನ್ನು ಭಾಗಶಃ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ರದ್ದಾದ ರೈಲುಗಳು ಇಂದು ಪಾಟ್ನಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಪೂರ್ವ ಮಧ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯ ನಿಲ್ದಾಣಗಳನ್ನು ತಲುಪಬೇಕಿತ್ತು. ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೇ ತನ್ನ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

English summary

If you are planning to travel by train, then this news is for you because many trains have to be canceled due to technical fault. Several trains operating under Firozpur Division of Northern Railway have been cancelled.