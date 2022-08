ದೇಶದ ಹಲವೆಡೆ ಚುರುಕಾದ ಮುಂಗಾರು, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಒಣಹವೆ

India

ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆ ಮುಂಗಾರು ಜೋರಾಗಿದ್ದು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಚೆನ್ನೈನ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಶೇ.95ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. "ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಜೂನ್-ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಳೆ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ 2018ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನೈಋತ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿದ್ದಿರಬಹುದು. ಈ ಬಾರಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಪಕ್ಕದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಳಗಿನ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಜುಲೈ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಪ್ರತಿ ದಿನ ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಳೆಯನ್ನು ಕಂಡಿವೆ. ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಚೆನ್ನೈನ IMD ಯ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಹವಾಮಾನ ಕೇಂದ್ರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಎಸ್ ಬಾಲಚಂದ್ರನ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಆರಂಭದಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 12 ರವರೆಗೆ 279 ಮಿಮೀ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ 142.8 ಮಿಮೀ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಸುಮಾರು ಶೇ.95 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಮಾನ್ಸೂನ್ ಪ್ರವಾಹ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಳೆದ ವಾರದಲ್ಲಿ ಹುರುಪಿನಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ 33 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 4-10 ರಿಂದ ಕಳೆದ ವಾರದಲ್ಲಿ 16.1 ಮಿಮೀ ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ 30.4 ಮಿಮೀ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ.

Meteorological Department said that Tamil Nadu received more than expected rains due to strong monsoon all over the country. This time 95% extra monsoon rains have increased the water level in the reservoirs of Tamil Nadu.