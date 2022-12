ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪದ್ಧತಿ ಜಾರಿ

India

ಅಮರಾವತಿ, ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 20: ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಮುಂದಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಿಂದ ಎರಡು ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರ ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.

ಮುಂದಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಿಂದ ಅಂದರೆ 2023ರಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ 1ರಿಂದ 9 ನೇ ತರಗತಿ ಮತ್ತು 2024- 25ರಿಂದ 10 ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಎರಡು ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ, ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ನೀತಿ 2020 ರ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಕ್ರಮಗಳ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.

ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಎಜುಕೇಶನ್ (ಸಿಬಿಎಸ್‌ಇ) ಪಠ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಬದಲಾಯಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಕ್ರಮವೂ ಇದೆ. ಸಿಬಿಎಸ್‌ಸಿ ಪಠ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು 2022-23 ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಿಂದ 8ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು. ಮುಂದಿನ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 9 ಮತ್ತು 10 ನೇ ತರಗತಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಮಗ್ರ ಶಿಕ್ಷಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಯೋಜನಾ ಸಂಯೋಜಕರು ಮತ್ತು ಡಯಟ್‌ಗಳ (ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ) ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಿಗೆ ರಾಜ್ಯವು 1 ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 2023-24 ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಿಂದ 9 ಮತ್ತು 2024-25 ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎರಡು ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಎನ್‌ಇಪಿ 2020 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಮ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ಪರ್ಯಾಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿಸುವ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಯೂಲ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಇತರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ನೀತಿಯು ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಹ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.

ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಸ್ಟೇಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ 2020-21 ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಿಂದ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ದ್ವಿಭಾಷಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ 1 ರಿಂದ 5 ನೇ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ. ಡೆಕ್ಕನ್ ಕ್ರಾನಿಕಲ್ ಪ್ರಕಾರ, 6 ಮತ್ತು 7 ನೇ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ 2021-22 ಮತ್ತು 2022-23 ರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಿಂದ ಎರಡು-ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪದ್ಧತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

