ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಚಾಲಿತ ರೈಲುಗಳ ಓಡಾಟ ಶೀಘ್ರ ಪ್ರಾರಂಭ, ವಿವರ

India

oi-Punith BU

ನವದೆಹಲಿ, ಜನವರಿ 4: ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಓಡುತ್ತಿರುವ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರೈಲುಗಳಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೇ ಮಂಗಳವಾರ ತನ್ನ ನ್ಯಾರೋ- ಗೇಜ್ ಪಾರಂಪರಿಕ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಚಾಲಿತ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2023 ರ ವೇಳೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಸಿರು ಮಾರ್ಗ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಇದೀಗ ಉತ್ತರ ರೈಲ್ವೇ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಂಧನ ಆಧಾರಿತ ರೈಲಿನ ಮೂಲ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಹರಿಯಾಣದ ಸೋನಿಪತ್-ಜಿಂದ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥವಾಗಿ ಓಡಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಿಂದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಚಾಲಿತ ರೈಲು

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್, ಭಾರತವು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2023 ರಿಂದ ಪಾರಂಪರಿಕ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಹೊರತರಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಾವು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2023 ರಿಂದ ಪಾರಂಪರಿಕ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಹೊರತರುತ್ತೇವೆ. ಇದರರ್ಥ ಈ ಪಾರಂಪರಿಕ ಮಾರ್ಗಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಸಿರುಮಯವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಈ ರೈಲುಗಳು ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಓಡುತ್ತಿರುವ ರೈಲುಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿರಲಿವೆ ಎಂದು ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪೈಲಟ್ ಯೋಜನೆಯಾಗಿ, ರೈಲ್ವೇಯು ಉತ್ತರ ರೈಲ್ವೇ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಂಧನ ಆಧಾರಿತ ರೈಲಿನ ಮೂಲಮಾದರಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಹರಿಯಾಣದ ಸೋನಿಪತ್-ಜಿಂದ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥವಾಗಿ ಓಡಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ, ಡೀಸೆಲ್ ಚಾಲಿತ ಇಂಜಿನ್‌ಗಳನ್ನು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಚಾಲಿತ ಇಂಜಿನ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಬಿಡ್ ಇದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಮುಕ್ತ ಪರ್ಯಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಜರ್ಮನಿಯ ಕೊರಾಡಿಯಾ ಐಲಿಂಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಂಧನ ಕೋಶದಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ರೈಲಾಗಿದೆ.

ಇದು ರೈಲು ಎಳೆತಕ್ಕಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಶೂನ್ಯ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ರೈಲು ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದ ಶಬ್ದ ನಿಷ್ಕಾಸವು ಕೇವಲ ಉಗಿ ಮತ್ತು ಮಂದಗೊಳಿಸಿದ ನೀರನ್ನು ಹೊರಸೂಸುತ್ತದೆ. ಈ ರೈಲು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಗಂಟೆಗೆ 140 ಕಿಮೀ ವೇಗದಲ್ಲಿ 1000 ಕಿಮೀ ಓಡಬಲ್ಲದು. ಈ ರೈಲನ್ನು ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ 2018 ರಿಂದ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಚೀನಾ ಕೂಡ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏಷ್ಯಾದ ಮೊದಲ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಚಾಲಿತ ರೈಲುಗಳನ್ನು ನಗರ ರೈಲ್ವೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಇದು ಒಂದೇ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ 600 ಕಿಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಇದರ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗ 160 ಕಿಮೀ. ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಪಾರಂಪರಿಕ ಮಾರ್ಗಗಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಡೀಸೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ.

ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್ ಹಿಮಾಲಯನ್ ರೈಲ್ವೇ, ನೀಲಗಿರಿ ಮೌಂಟೇನ್ ರೈಲ್ವೇ, ಕಲ್ಕಾ ಶಿಮ್ಲಾ ರೈಲ್ವೇ, ಮಾಥೆರಾನ್ ಹಿಲ್ ರೈಲ್ವೇ, ಕಂಗ್ರಾ ವ್ಯಾಲಿ, ಬಿಲ್ಮೋರಾ ವಾಘೈ ಮತ್ತು ಮಾರ್ವಾರ್-ದೇವಗಢ್ ಮದ್ರಿಯಾ ಈ ಎಲ್ಲಾ ನ್ಯಾರೋ ಗೇಜ್ ರೈಲುಗಳಾಗಿವೆ. ಹೊಸ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಚಾಲಿತ ರೈಲುಗಳನ್ನು ವಂದೇ ಮೆಟ್ರೋ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು 1950 ಮತ್ತು 1960 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾದ ಪ್ರಸ್ತುತ ರೈಲುಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

English summary

Inspired by hydrogen trains running in China and Germany, Indian Railways on Tuesday said it plans to make hydrogen-powered trains on its narrow-gauge legacy lines fully green by December 2023.