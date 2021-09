ನಕಲಿ ಕೋವಿಡ್‌ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವುದು ಹೇಗೆ?: ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಪ್ರಕಟ

India

oi-Mayuri N

ನವದೆಹಲಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 05: ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್‌ ಸೋಂಕಿನ ವಿರುದ್ದ ಜನರು ಪಡೆದ ಕೋವಿಡ್‌ ಲಸಿಕೆಯು ನಕಲಿಯೇ ಅಸಲಿಯೇ ಎಂಬುವುದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿದೆ.

ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ (ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಚ್‌ಒ) ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾ ಹಾಗೂ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಶೀಲ್ಡ್‌ ಲಸಿಕೆಗಳ ನಕಲಿ ಮಾದರಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಒಂದು ದಿನದ ನಂತರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಾವು ಪಡೆಯುವ ಕೋವಿಡ್‌ ಲಸಿಕೆಯು ನಕಲಿಯೇ ಅಸಲಿಯೇ ಎಂಬುವುದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೀರಮ್‌ ಇನ್ಸಿಟ್ಯೂಟ್‌ ಆಫ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಕೋವಿಶೀಲ್ಡ್‌, ಭಾರತ್‌ ಬಯೋಟಿಕ್‌ನ ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್‌ ಹಾಗೂ ರಷ್ಯಾದ ಸ್ಪುಟ್ನಿಕ್‌ ವಿ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಲಸಿಕೆ ನಕಲಿಯೇ ಅಸಲಿಯೇ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲು ಈ ಲಸಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈವರೆಗೆ 684.6 ಮಿಲಿಯನ್‌ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಕೋವಿಶೀಲ್ಡ್‌ ಲಸಿಕೆ ನಕಲಿಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

* ಕೋವಿಶೀಲ್ಡ್‌ನ ಲೇಬಲ್‌ ಕಡು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫ್ಲಿಪ್-ಆಫ್ ಸೀಲ್‌ನ ಬಣ್ಣ ಕಡು ಹಸಿರು ಆಗಿದೆ.

* ಟ್ರೇ‌ಡ್‌ ಮಾರ್ಕ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬ್ರಾಂಡ್‌ನ ಹೆಸರು ನಿಜವಾದ ಲಸಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

* ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ಬಿಳಿ ಶಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಓದಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

* ಜೆನೆರಿಕ್‌ ಫಾಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಗಳು ಇರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಬೋಲ್ಡ್‌ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

* CGS NOT FOR SALE ಎಂದು ಪ್ರಿಂಟ್‌ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ

* ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಐನ ಲೋಗೋವು ವಿಶಿಷ್ಟ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್‌ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ನಿಖರವಾದ ವಿವರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗುರುತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

* ಸಂಪೂರ್ಣ ಲೇಬಲ್‌ಗೆ ವಿಶೇಷ ಎಫೆಕ್ಟ್‌ ನೀಡಲಾಗಿದೆ, ಇದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕೋನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ

* ಈ ವಿಶೇಷ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿಶೇಷ ಅಂಶಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಗೋಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುವವರು ಲೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಬಾಟಲಿಯ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.

ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್‌ ಅಸಲಿಯೇ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

* ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್‌ ಲೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾರಣ ಯುವಿ ಹೆಲಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡಿಎನ್ಎ ತರಹದ ರಚನೆ ಇದೆ. ಇದು ಯುವಿ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.

* ಲೇಬಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಮೈಕ್ರೋ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೋವಾಕ್ಸಿನ್‌ ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ

* Covaxin ನ X ನಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಹಾಳೆಯ ಎಫೆಕ್ಟ್‌ ಇದೆ

* ಕೋವಾಕ್ಸಿನ್ ಮೇಲೆ ಹೊಲೊಗ್ರಾಫಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್‌ ಇರುತ್ತದೆ

ಸ್ಪುಟ್ನಿಕ್‌ ವಿ ಲಸಿಕೆ ಅಸಲಿಯೇ ನಕಲಿಯೇ ಪತ್ತೆ ಹೇಗೆ?

* ರಷ್ಯಾದ ಕೋವಿಡ್ -19 ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಎರಡು ಬೃಹತ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ತಾಣಗಳಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಲೇಬಲ್‌ಗಳಿವೆ. ತಯಾರಕರ ಹೆಸರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಇತರ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

* ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲೇಬಲ್ ಇದುವರೆಗೆ ಆಮದು ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ 5 ಲಸಿಕೆಯ ಸಣ್ಣ ಪ್ಯಾಕ್‌ನ ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಲಸಿಕೆಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಲೇಬಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಇತರ ಬದಿಗಳು ರಷ್ಯಾದ ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿದೆ.

(ಒನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸುದ್ದಿ)

English summary

The Centre has issued guidelines to help people identify whether they are being given authentic vaccines against Covid-19.