ಹಿಂದೂ ದೇವರುಗಳು ಮೇಲ್ಜಾತಿಯವರಲ್ಲ, ಶಿವ ದಲಿತನೇ: ಶಾಂತಿಶ್ರೀ ಪಂಡಿತ್

India

oi-Punith BU

ನವದೆಹಲಿ, ಆಗಸ್ಟ್‌ 23: ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಹಾವಿನೊಂದಿಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಶಿವನು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಅಥವಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವನಾಗಿರಬೇಕು. ಮಾನವಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ದೇವರು ಜಾತಿಯಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಲ್ಲ ಎಂದು ಜೆಎನ್‌ಯು ಉಪಕುಲಪತಿ ಶಾಂತಿಶ್ರೀ ಧೂಳಿಪುಡಿ ಪಂಡಿತ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಕೇಂದ್ರ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಸಬಲೀಕರಣ ಇಲಾಖೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ನ್ಯಾಯದ ಕುರಿತು ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಚಿಂತನೆ, ಏಕರೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆ ಡಿಕೋಡಿಂಗ್ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಈ ಮೇಲಿನಂತೆ ಹೇಳಿದರು.

ಜೆಎನ್‌ಯುನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಂಘರ್ಷ

ಶಿವನು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಅಥವಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವನಾಗಿರಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ಹಾವಿನೊಂದಿಗೆ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಧರಿಸಲು ಕೆಲವೇ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರು. ಜಾತಿ ಆಧಾರಿತ ತಾರತಮ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಲಕ್ಷ್ಮೀ, ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಜಗನ್ನಾಥ ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ದೇವರುಗಳು ಮೇಲ್ಜಾತಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವವರಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಏಕೆ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆಯೋ ಇದು ತುಂಬಾ ಅಮಾನವೀಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಯಡಿಯೂರಪ್ಪಗೆ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆ ಸಿಕ್ಕನಂತರ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೇ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಶುರುವಾಯಿತೇ ನಡುಕ? | Oneindia Kannada

English summary

JNU Vice-Chancellor Shantisree Dhulipudi Pandit said that Shiva must be a Scheduled Caste or Scheduled Tribe as he sits with a snake in a cemetery. anthropologically no God is a Brahmin by caste.