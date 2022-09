ಕರ್ನಾಟಕ, ಸಿಕ್ಕಿಂ, ಒಡಿಶಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ: ದೆಹಲಿ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ?

India

ನವದೆಹಲಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12: ದೇಶದ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಆರ್ಭಟ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಸೂನ್ ತನ್ನ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ವಿಶಾಲ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ತನ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ದೇಶದ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳು ಭಾರೀ ಮಳೆಯ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿವೆ. ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡದ ಪ್ರದೇಶವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇಂದು ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ದಕ್ಷಿಣ ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿರುವ ಮೋಡಗಳು ಈಗ ವಾಯುವ್ಯಕ್ಕೆ ಚಲಿಸಿವೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಸ್ಥಾನವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಿಯೋನಿಯ (ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ) ಆಗ್ನೇಯಕ್ಕೆ 185 ಕಿಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

Rain continues in many states of the country. Thus, there is a possibility of rain in many states of Maharashtra, Odisha, West Bengal, Delhi, Uttarakhand, Karnataka, Sikkim, according to the Indian Meteorological Department.