ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಹಾ ಮಾನ್ಸೂನ್: ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ ಕೇರಳ, ಕರ್ನಾಟಕ, ತಮಿಳುನಾಡು

India

oi-Sunitha B

ಭಾರತ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ (IMD) ಕರ್ನಾಟಕ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7, 8 ಮತ್ತು 9 ರಂದು ಗುಡುಗು ಮತ್ತು ಸಿಡಿಲು ಸಮೇತ ಭಾರೀ ಮಳೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6, 7 ಮತ್ತು 9ರಂದು ಕೇರಳ, ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ, ತೆಲಂಗಾಣ ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಮಳೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣದ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಕೇರಳ, ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿವೆ.

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಡೆಬಿಡದೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ನಾಗರಿಕರು, ದನಕರುಗಳು, ಬಿಡಾಡಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಂಡಿದೆ. ನಗರದ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ವರ್ತೂರು ಉಪನಗರದ ನಿವಾಸಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಜಲಾವೃತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ದೋಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ವಾಹಕಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಅಡ್ಡಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯಮಲೂರು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಐಟಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಹಲವಾರು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.

English summary

The India Meteorological Department (IMD) has forecast heavy rains with thunder and lightning over Karnataka, Tamil Nadu, Andhra Pradesh on September 7, 8 and 9. Kerala, Lakshadweep, Telangana and Coastal Andhra Pradesh will witness heavy rains on September 6, 7 and 9.