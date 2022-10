Morbi Bridge Collapse : ಗುಜರಾತ್ ಮೊರ್ಬಿ ಸೇತುವೆ ದುರಂತ: ಸ್ಥಳೀಯರು, ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಹೇಳಿದ್ದು ಹೀಗೆ

India

oi-Mamatha M

ಅಹಮದಾಬಾದ್, ಅ. 31: ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ಗುಜರಾತ್‌ ಮೊರ್ಬಿ ಸೇತುವೆ ದುರಂತದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯರು, ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಇದೊಂದು ಭಯಾನಕ ಘಟನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸೇತುವೆ ಮೇಲಿದ್ದ ಗುಂಪಿನ ಕೆಲವು ಯುವಕರು ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಅಲುಗಾಡಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಅಹಮದಾಬಾದ್ ನಿವಾಸಿ ವಿಜಯ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾನುವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಗುಜರಾತ್‌ನ ಮೊರ್ಬಿಯಲ್ಲಿರುವ ತೂಗು ಸೇತುವೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ವಿಜಯ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದವರು, ಯುವಕರ ಗುಂಪು ಸೇತುವೆ ಅಲುಗಾಡಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ನಂತರ ಭಯದಿಂದ ಸೇತುವೆಯ ಅರ್ಧದಾರಿಯಲ್ಲೇ ಹಿಂತಿರುಗಿದ್ದಾರೆ.

ಇವರು ಹಿಂತಿರುಗಿದ ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ, ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾದ ಮಚ್ಚು ನದಿಯ ಸೇತುವೆಯು ಕುಸಿದಿದ್ದು, ಕನಿಷ್ಠ 100 ಜನರು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾಪತ್ತೆಯಾದವರಿಗಾಗಿ ಇನ್ನು ಶೋಧ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. 177 ಮಂದಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಗುಜರಾತ್ ಮೊರ್ಬಿ ಸೇತುವೆ ದುರಂತ: 100 ಸಾವು, 177 ಮಂದಿ ರಕ್ಷಣೆ

ವಿಜಯ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸೇತುವೆಯ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾಗ, ಕೆಲವು ಯುವಕರು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಅಲುಗಾಡಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇವರಿಗೆ ಸೇತುವೆಯ ಮೇಲೆ ನಡೆಯಲು ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಅಲುಗಾಡಿಸುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ವಿಜಯ್ ಕುಟುಂಬ ಸೇತುವೆಯ ಮೇಲೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ಅರ್ಧದಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸೇತುವೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರೂ ಅವರು ಉದಾಸೀನರಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Gujarat's Morbi Bridge collapse: Some youths from the crowd started shaking Bridge says Visitor. bridge came down within a spilt of a second says locals. know more.