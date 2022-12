Gujarat Election Results 2022: ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

India

oi-Ravindra Gangal

ಗಾಂಧಿನಗರ, ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 8: ದೇಶದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿರುವ ಗುಜರಾತ್‌ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ(Gujarat Assembly Elections 2022) ಬಿಜೆಪಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಂತೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ 127 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ 40 ಹಾಗೂ ಎಎಪಿ 5 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿವೆ. ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಗುಜರಾತ್, ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ 2022 - ಲೈವ್ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು

ಗುಜರಾತ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1 ಮತ್ತು 5 ರಂದು ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಗುಜರಾತ್‌ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಎಎಪಿ ನಡುವೆ ತ್ರಿಕೋನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಹೈವೊಲ್ಟೇಜ್‌ ಚುನಾವಣೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಪೂರ್ಣ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೊರಬರಲಿದೆ.

ಗುಜರಾತ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ನಡುವೆ ನೇರ ಹಣಾಹಣಿ ಇರುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್‌ ನೇತೃತ್ವದ ಆಮ್‌ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷವು(AAP) ಗುಜರಾತ್‌ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಯತ್ನ ನಡೆಸಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನಾಗಿ ಎಎಪಿಗೆ ಗುಜರಾತ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯ ತವರು ರಾಜ್ಯವಾದ ಗುಜರಾತ್‌ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಕಣವಾಗಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಮೌನ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಗುಜರಾತ್‌ನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಕೈಕೊಂಡಿತ್ತು.

ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

1- ಭೂಪೇಂದ್ರ ಪಟೇಲ್‌- Bhupendra Patel (ಬಿಜೆಪಿ)

2- ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಟೇಲ್‌- Hardik Patel (ಬಿಜೆಪಿ)

3- ಅಲ್ಪೇಶ್‌ ಠಾಕೂರ್‌- Alpesh Thakor (ಬಿಜೆಪಿ)

4- ರಿವಾಬಾ ಜಡೇಜ- Rivaba Jadeja (ಬಿಜೆಪಿ)

5- ಜಿಗ್ನೇಶ್‌ ಮೇವಾನಿ- Jignesh Mevani (ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌)

6-ಇಸುದಾನ್‌ ಗದ್ವಿ- Isudan Gadhvi (ಎಎಪಿ)

ಹಿನ್ನೆಡೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಮುಖರು

1- ಗೋಪಾಲ್‌ ಇಟಾಲಿಯಾ- Gopal Italia (ಎಎಪಿ)

English summary

The BJP has taken the lead in the Gujarat Assembly Elections 2022, which has aroused great interest in the country. As of 9 am, BJP is leading in 127 seats, Congress is leading in 40 seats and AAP is leading in 5 seats, Here is the list of leading candidates.