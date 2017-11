ಮನದನ್ನೆಯ ಆಸೆ ಪೂರೈಸಲು ಆತ ಬಂದಿದ್ದು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ

ನವದೆಹಲಿ, ನವೆಂಬರ್ 16: ತನ್ನ ಭಾವಿ ಪತ್ನಿಯ ಮನ ಸಂತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ ವರ ಮಹಾಶಯ ಮಾಡಿರುವ ಕೆಲಸ ಇದು. ಆಕೆಗೆ ತನ್ನ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಹುಡುಗ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆಯಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಮದುವೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದ ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದ ಹಾಪುರ್ ಗೆ ಆತ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ನಲ್ಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ.

ಜೈಪುರ್ ಮೂಲದ ಶಾರುಕ್ ಖಾನ್ ಗೆ ತನ್ನ ಮದುವೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿತ್ತು. ಆತ ಮದುವೆಯಾದ ಹುಡುಗಿ, ಬಡ ಕುಟುಂಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಬಿಜ್ನೋರ್ ತಾಲೂಕಿನ ತಂಜಿಮ್ ಆಶಯವೂ ಅದೇ ಆಗಿತ್ತು. ಅಂತೂ ಆಕೆ ಮದುವೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೈಭವದ ಆಸೆಯು ಈಡೇರಿದೆ. ಮದುವೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದ ಸ್ಥಳದ ಸಮೀಪವೇ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಇಳಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಹೆಲಿಪ್ಯಾಡ್ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮದುವೆ ಆದ ನಂತರ ನವವಿವಿವಾಹಿತರು ರೋಟಾರ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ನಲ್ಲೇ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ.

ನವವಿವಾಹಿತರನ್ನು ಬೀಳ್ಕೊಡುವುದನ್ನು ನೋಡಲು ಮದುವೆಯ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಂಡೋಪತಂಡವಾಗಿ ಜನ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಾಗವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದ ಆಡಳಿತ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ನಡೆಯದಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಕೂಡ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

Bridegroom from Jaipur arrived for the wedding in a helicopter in #UttarPradesh's Hapur, says he always wanted his wedding to be different. pic.twitter.com/HyH76eyS3b