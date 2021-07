ಕೊರೊನಾ 3ನೇ ಅಲೆ ಎದುರಿಸಲು 30 ದಿನದ ಔಷಧ ಸಂಗ್ರಹ

India

ನವದೆಹಲಿ, ಜುಲೈ 20: ಕೊರೊನಾ ಮೂರನೇ ಅಲೆ ವೇಳೆ ಅಗತ್ಯ ಔಷಧಗಳ ಕೊರತೆ ಆಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ.

ಕೊರೊನಾ ರೋಗಿಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ರೆಮ್‌ಡೆಸಿವಿರ್, ಫೆವಿಫಿರಾವಿರ್ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ಯಾರಸಿಟಮಲ್, ಮೊಲ್‌ನಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ವರದ ಮಾತ್ರೆಗಳು, ಪ್ರತಿಕಾಯಗಳು, ವಿಟಮಿನ್‌ಗಳಂತಹ ಔಷಧಗಳನ್ನು 30 ದಿನಗಳಿಗೆ ಆಗುವಷ್ಟು ಸಂಗ್ರಹ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಯೋಜಿಸಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಮೂರನೇ ಅಲೆಗೂ ಮೊದಲು 50 ಲಕ್ಷ ರೆಮ್‌ಡೆಸಿವಿರ್ ಬಾಟಲ್‌ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಹೊಂದಿದೆ.

ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಬಾರಿ ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಹಣ ಪಾವತಿ ಮಾಡಲಿದೆ. ಜತೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ಔಷಧ ಉತ್ಪಾದಿಸುವಂತೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಈಗಾಗಲೇ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.

ಹೀಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯಗಳು ಔಷಧಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿವೆ ಎಂದು ಔಷಧ ಕಂಪನಿಯೊಂದರ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Ahead of the anticipated third wave, India is trying to build a buffer stock or inventory of essential Covid-19 medicines like remdesivir and favipiravir, besides common drugs and supplements like paracetamol, antibiotics, and vitamins.