ಹೈದರಾಬಾದ್‌, ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 18: ಮಹತ್ವದ ಸುಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗವು (ಟಿಎಸ್‌ಪಿಎಸ್‌ಸಿ) ಗ್ರೂಪ್ I (ರಾಜ್ಯ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳು) ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16 ರಂದು ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಥವಾ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಅರ್ಹತಾ ಅಂಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ.

ಟಿಎಸ್‌ಪಿಎಸ್‌ಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ. ಜನಾರ್ದನ್ ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ನಂತರದ ಆಯ್ಕೆ ಅನುಪಾತವು 1:50 ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ರೆಡ್ಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರರ್ಥ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹುದ್ದೆಗೆ 50 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಟಿಎಸ್‌ಪಿಎಸ್‌ಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಈ ಹಿಂದೆ ಕನಿಷ್ಠ ಕಟ್-ಆಫ್ ಮಾರ್ಕ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವು ಮೀಸಲು ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಖಾಲಿ ಬಿಡಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಕನಿಷ್ಠ ಅರ್ಹತಾ ಅಂಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿರುವುದರಿಂದ, ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗಗಳ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಂಕಗಳು ಕಟ್- ಆಫ್ ಅನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಪ್ರತಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಟಾಪ್ 50 ಅಂಕಗಳ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರೆ ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ I ಸೇವೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 503 ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ 2,86,051 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿ ಆಗಿದೆ. ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗ ಸರ್ಕಾರಿ ನೇಮಕಾತಿ ಏಜೆನ್ಸಿ, ಹೊಸ ವಲಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ ವರ್ಗವಾರು- ಮೀಸಲಾತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸುಮಾರು 503 ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ.

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಉರ್ದು, ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು (ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ) ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಆಯೋಗವು ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಸೂಚಿಸಲಾದ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಡೆಪ್ಯುಟಿ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಕಂದಾಯ ವಿಭಾಗೀಯ ಅಧಿಕಾರಿ (ಆರ್‌ಡಿಒ) ನಂತಹ ಹುದ್ದೆಗಳು ಸೇರಿವೆ.

ತೆಲಂಗಾಣ ರಚನೆಯಾದ ನಂತರ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಗ್ರೂಪ್ I ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆದಿತ್ತು. 3.8 ಲಕ್ಷ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 75% (2.86 ಲಕ್ಷ) ಮಂದಿ ಮಾತ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು. ತೆಲಂಗಾಣದ 33 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾದ್ಯಂತ 1,019 ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯಿತು.

