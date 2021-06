India

oi-Mayuri N

ನವದೆಹಲಿ, ಜೂ.30: ನಾಗರಿಕರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ಅಗತ್ಯತೆಯ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸಂಸದೀಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಭ, ಜಾಗತಿಕ ಟೆಕ್ ದೈತ್ಯ ಗೂಗಲ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮಂಗಳವಾರ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಗೂಗಲ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಗೂಗಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಖಾಸಗಿ ಧ್ವನಿಮುದ್ರಣಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಫೋನ್‌ ಹಾಗೂ ಸ್ಮಾಟ್‌ ಸ್ಪೀಕರ್‌ನಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್‌ ಮೂಲಕ "ಓಕೆ, ಗೂಗಲ್" ಎಂದು ಹೇಳಿ ಸಂಭಾಷಣೆ ಆರಂಭಿಸುವಾಗ ಅದನ್ನು ನೌಕರರು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಗೂಗಲ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಪ್ಯಾನಲ್ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾಕಿಷ್ಟು ಏಕತೆ ಕೊರತೆ?

ಜಾರ್ಖಂಡ್‌ನ ಗೊಡ್ಡಾ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದರಿಂದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಸದೀಯ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ನಿಶಿಕಾಂತ್ ದುಬೆ ಮೂಲಗಳು, ಗೂಗಲ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವರ್ಚುವಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸದಿದ್ದರೂ ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗೂಗಲ್‌ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೇಳಲಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಭಾಷಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗೂಗಲ್ ಸೇರಿಸಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಲ್ಲದ ಮಾಹಿತಿ ಹೇಗೆ ವಿಂಗಡಿಸುವುದು ಎಂದು ಗೂಗಲ್ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣವನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಬಳಕೆದಾರರ ಗೌಪ್ಯತೆಯ ಗಂಭೀರ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಲೋಕಸಭಾ ಸಂಸದ ಶಶಿ ತರೂರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಅಂತಿಮ ವರದಿಯು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿದೆ.

ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರೊಬ್ಬರು, ''ನಗರದ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗೂಗಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ ನಂತರ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಖಾತೆಯ ವಿವಿಧ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಡೀಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಡುಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಲಭಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ,'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರು, ''ಗೂಗಲ್ ತನ್ನ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ, ಬಳಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಅವರ ಗೂಗಲ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸ್ಪೀಕರ್‌ಗಳು, ಗೂಗಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸಾಧನಗಳ ನಡುವಿನ ಆಡಿಯೊ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಿಯಮಗಳು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಈ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್‌ಗಳ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ, ಗೂಗಲ್ ತನ್ನ ಗೌಪ್ಯತೆ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಬಳಕೆದಾರರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಗೂಗಲ್‌ನ ಹೊರಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಬಳಕೆದಾರರ ಗೌಪ್ಯತೆಯ ಗಂಭೀರ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ,'' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

(ಒನ್‌ಇಂಡಿಯಾ ಸುದ್ದಿ)

English summary

During a deposition before the Parliamentary Standing Committee on Information Technology on the need to safeguard citizens' rights, global tech giant Google representatives, according to sources on Tuesday, admitted that Google employees listen to private recordings of customer conversations via Google Assistant.