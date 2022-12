India

oi-Sunitha B

ನವದೆಹಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1: ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಜನ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಾರ್ಟಿ, ಪಬ್, ಕ್ಲಬ್, ರೆಸಾರ್ಟ್, ರೆಸ್ಟೊರೆಂಟ್‌ಗಳು ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆಚರಣೆಗೆ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಸಿದ್ದಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಹಲವು ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲೂ ಸಹ ಜನ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಗೋವಾ, ದೆಹಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬುಕ್ ಮಾಡಲಾದ ತಾಣಗಳಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿವೆ.

ಹೌದು.. ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದೇಶದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪಾರ್ಟಿ ತಾಣವಾಗಿರುವ ಗೋವಾ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಗೆ ಭಾರತೀಯರು ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಯಾಣ ಸಂಬಂಧಿತ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸುವ ಟೆಕ್ ಪರಿಹಾರಗಳ ಪೂರೈಕೆದಾರ RateGain ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಬುಕಿಂಗ್ ಡೇಟಾದ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮುನ್ನಾದಿನದಂದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬುಕ್ ಮಾಡಲಾದ ತಾಣವೆಂದರೆ ಗೋವಾ.

English summary

Number of visitors to tourist spots has increased towards the end of this year. Goa, Delhi emerged as the most booked destinations in December.