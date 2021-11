'ಎಮ್ಮೆ ಕಾಯಲು ಹೋಗು' ಅಂತ ಬೈಯೋರು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ

India

oi-Sunitha B

ನವದೆಹಲಿ ನವೆಂಬರ್ 24: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವಿದ್ಯಾವಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 'ಎಮ್ಮೆ ಕಾಯಲು ಹೋಗು' ಅಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರು ಬೈಯೋದನ್ನ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಅಥವಾ ಎಮ್ಮೆ ಥರ ತಿಂದು ತಿಂದು ಸೋಮಾರಿಯಾಗಿರುವೆ ಅಂತ ದೂರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಎಮ್ಮೆ ಕೂಡ ಬುದ್ಧಿ ಜೀವಿ ಅನ್ನೋದು ವಿಡಿಯೋ ಒಂದರಿಂದ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡುಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. 'ಎಮ್ಮೆ' ಅನ್ನೋ ಹೆಸರನ್ನು ಕರೆಯಲು ತುಂಬಾ ಸರಳ. ಆದರೆ ಕೆಲವರ ಮೇಲೆ ಈ ಹೆಸರು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ನಾಚಿಕೆ ತರಿಸುವಂಥ ವಿಷಯ.

ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾವಂತರೂ ಕೂಡ ತಾವು ಎಂಎ(MA) ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ತುಂಬಾ ನಾಚಿಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಈ ಹೆಸರು ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ ಎಮ್ಮೆ ಕೂಡ ಬುದ್ಧಿ ಜೀವಿ ಅನ್ನೋದು ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿದೆ. ಇದನ್ನು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ನೋಡಿ ನೀವೇ ನಂಬಬಹುದು. ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ದೀಪಾಂಶು ಕಾಬ್ರಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಟ್ವಿಟರ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಎಮ್ಮೆಯ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಮ್ಮೆ ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪಂಪ್ ಬಳಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.

English summary

buffalo can also be intelligent, you can believe it yourself by watching a video that is going viral these days.