'ಕೌನ್ ಬನೇಗಾ...' ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಖುಷಿಪಟ್ಟ ಗೀತಾ ಗೋಪಿನಾಥ್

ನವದೆಹಲಿ, ಜನವರಿ 22: ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ನಿಧಿಯ ಮುಖ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞೆ ಗೀತಾ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಕ್ವಿಜ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 'ಕೌನ್ ಬನೇಗಾ ಕರೋಡ್‌ಪತಿ'ಯ ವಿಶೇಷ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜನಪ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿಕೊಡುವ ನಟ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು ಪುಳಕಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

'ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞೆ 2019ರಿಂದ ಯಾವ ಸಂಘಟನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ?' ಎಂದು ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಗೀತಾ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಅವರ ಚಿತ್ರ ಬಂದಾಗ ಸ್ಪರ್ಧಿಗೆ ಅಮಿತಾಬ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಆಕೆಯ ಮುಖ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆಯೆಂದರೆ, ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಆಕೆಯನ್ನು ಆರ್ಥಿಕತೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಅಮಿತಾಬ್, ಗೀತಾ ಅವರ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಸಣ್ಣ ವಿಡಿಯೋ ತುಣಕನ್ನು ಟ್ವಿಟ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಗೀತಾ ಗೋಪಿನಾಥ್, ತಾವು ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿರುವುದು ತಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದೆನಿಸದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Ok, I don't think I will ever get over this. As a HUGE fan of Big B @SrBachchan, the Greatest of All Time, this is special! pic.twitter.com/bXAeijceHE