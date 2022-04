ರಿವರ್ ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ನೀರಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಹುಡುಗಿಯರು: ಸೇನೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ

India

oi-Sunitha B

ಋಷಿಕೇಶ, ಏಪ್ರಿಲ್ 30: ರಿವರ್ ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ನೀರಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಸೈನಿಕರು ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡಿದ ಘಟನೆ ಋಷಿಕೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಬಯಲು ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಿನ ಝಳ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಬಿಸಿಲನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಮತ್ತು ರಜೆಯನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ನೀರಿರುವ ಕಡೆ ತೆರಳುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಿವರ್ ರಾಫ್ಟಿಂಗ್‌ನಿಂದಾಗಿ ರಿಷಿಕೇಶವು ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಿಷಿಕೇಶಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಜಾಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ನದಿಯ ಬಲವಾದ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಸವಾರಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಬೇಸಿಗೆ ಬಿಸಿ ತಣಿಸಲು ಹಾಗೂ ಮೋಜು ಮಸ್ತಿಗಾಗಿ ಋಷಿಕೇಶದಲ್ಲಿ ರಿವರ್ ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗಿಯರು ನದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತೋರಿದ ಆರ್ಮಿ ಸೈನಿಕರು ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗಿಯರ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಉಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಿವರ್ ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಬಾಲಕಿಯರು ತೆಪ್ಪದಿಂದ ನದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ಘಟನೆಯೊಂದು ರಿಷಿಕೇಶದಿಂದ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇಬ್ಬರೂ ತೆಪ್ಪದಲ್ಲು ಕುಳಿತು ಧಾರಾಕಾರವಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಶುರುಮಾಡಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ತೆಪ್ಪ ಮುಗುಚಿ ಇಬ್ಬರು ನೀರಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ನದಿಯ ರಬಸಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರು ಕೈಕಾಲು ಬಡಿದರೂ ದಡ ಸೇರಲಾಗಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳಾಗಿ ಬಂದ ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕರು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುತ್ತಿದ್ದ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಕ್ಷಣೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

Two civilian girls were rescued by one Indian Army Rafting team member today at Phool Chatti in Rishikesh. These girls fell out of a civilian raft and would have drowned if not rescued in time: Indian Army officials pic.twitter.com/tV4Qm8diQi