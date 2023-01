ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ವಾರಣಾಸಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಆರತಿ

India

ವಾರಾಣಾಸಿ, ಜನವರಿ 1: ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ದಿನವಾದ ಭಾನುವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ವಾರಣಾಸಿಯ ಅಸ್ಸಿ ಘಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ 'ಗಂಗಾ ಆರತಿ' ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಗಂಗಾ ಆರತಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಜನರು ಘಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದರು.

ಉಜ್ಜಯಿನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗಿನ ಆರತಿಯನ್ನು ನೋಡಲು ಭಕ್ತರು ಮಹಾಕಾಳೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಮಹಾಕಾಳೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂಜಾನೆ ಶಿವನಿಗೆ ಭಸ್ಮ ಆರತಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಮಹಾಕಾಳೇಶ್ವರನ ಭಸ್ಮ ಆರತಿಯು ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಶಿವಲಿಂಗದ ಮೇಲೆ ಭಸ್ಮವನ್ನು ಹಾಕಲ್ಪಡುವ ಏಕೈಕ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ಆಗಿದೆ.

ಗಾಂಧಿನಗರದಿಂದಲೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಂಗಾ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ

ಮಹಾಕಾಳೇಶ್ವರ ಪುರೋಹಿತರ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಜನರು ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಬರಲು ಇದು ಶಿವಲಿಂಗದ ಮೇಲೆ ಭಸ್ಮವನ್ನು ಹಾಕಲ್ಪಡುವ ಏಕೈಕ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಮುಂಬೈನ ಐಕಾನಿಕ್ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಹ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ದಿನವಾದ ಭಾನುವಾರದಂದು ಬೆಳಗಿನ ಆರತಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ನೆರೆದಿದ್ದರು.

2023ರ ಮೊದಲ ದಿನಕ್ಕೆ ಮಂಗಳಕರ ಮತ್ತು ಭರವಸೆಯ ಆರಂಭವನ್ನು ಮಾಡಲು ಭಕ್ತರು ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಲು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವಿವಿಧ ದೇವಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಘಾಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಬೃಹತ್ ಆಚರಣೆಗಳು, ಪಟಾಕಿಗಳು ಮತ್ತು ಉಲ್ಲಾಸದೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದೇಶವು ಖುಷಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಲಾಯಿತು. ದೇಶದಾದ್ಯಂತದ ನಗರಗಳು 2023 ಅನ್ನು ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ವೈಭವದಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡವು.

ಘಾಟ್‌ಗಳ ನಗರ ವಾರಣಾಸಿಯು ಭವ್ಯವಾದ ಗಂಗಾ ಆರತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿತು. ಹೊಸ ವರ್ಷದ 2023 ರ ಮುಂಜಾನೆ ಆರತಿಯನ್ನು ಅಸ್ಸಿ ಘಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಯಿತು. ಪುರೋಹಿತರು ಶಂಖ ಊದುವ ಮತ್ತು ಪೂಜೆ ಘಂಟೆಗಳ ನಾದದೊಂದಿಗೆ ವೈಭವಯುತವಾದ ಗಂಗಾ ಆರತಿಯನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಗಂಗಾ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದರು.

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಉಜ್ಜಯಿನಿಯಲ್ಲಿ, ಭಾನುವಾರದಂದು 'ಭಸ್ಮ ಆರತಿ'ಯ ನೋಟವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಭಕ್ತರು ಮಹಾಕಾಳೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಜಮಾಯಿಸಿದರು. ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷ 2023ರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಭಕ್ತರು ದೆಹಲಿಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಝಂಡೆವಾಲನ್ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು.

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪಶ್ಚಿಮ ಪೆನಿನ್ಸುಲರ್ ಪ್ರದೇಶದ ಶಿರೋನಾಮೆ, ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಆರತಿ ಪಡೆದು ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಪಂಜಾಬ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಜನರು ಅಮೃತಸರದ ಶ್ರೀ ಹರ್ಮಂದಿರ್ ಸಾಹಿಬ್ (ಗೋಲ್ಡನ್ ಟೆಂಪಲ್) ನಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.

'Ganga Aarti' was performed at Assi Ghat in Varanasi early on Sunday, the first day of the new year. People had gathered at the ghat to witness the Ganga Aarti.