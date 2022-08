ಡೋಲೋ ಮಾತ್ರೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲು ವೈದ್ಯರಿಗೆ 1000 ಕೋಟಿ ಉಡುಗೊರೆ: ಸುಪ್ರೀಂಗೆ ಮಾಹಿತಿ

India

oi-Naveenkumar N

ಕೋವಿಡ್ -19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಔಷಧವಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಮಾಲ್ ಡ್ರಗ್ 'ಡೋಲೋ' ತಯಾರಕರು ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ 1,000 ಕೋಟಿ ರುಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಮಂಡಳಿ ಗುರುವಾರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಫೆಡರೇಶನ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಸೇಲ್ಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ​​ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪರವಾಗಿ ಹಾಜರಾದ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ಸಂಜಯ್ ಪಾರಿಖ್, 650 ಮಿಲಿ ಗ್ರಾಂ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲು ಡೋಲೋ ಕಂಪನಿಯು 1,000 ಕೋಟಿ ರುಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಉಚಿತ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ವೈದ್ಯರು ವೀಚಾರಹೀನ ಡೋಸ್ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಕೀಲರು ಪೀಠಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯ ಮೂಲವಾಗಿ ನೇರ ತೆರಿಗೆಗಳ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಮಂಡಳಿಯ (CBDT) ವರದಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಡೋಲೋ 650 ತಯಾರಕ ಕಂಪನಿ ಮೈಕ್ರೋ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಐಟಿ ದಾಳಿ

ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎ.ಎಸ್ ಬೋಪಣ್ಣ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಪೀಠದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಡಿ.ವೈ ಚಂದ್ರಚೂಡ್, "ನೀವು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು ನನ್ನ ಕಿವಿಗೆ ಸಂಗೀತವಲ್ಲ. ನಾನು ಕೂಡ ಕೋವಿಡ್‌ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಇದೇ ಮಾತ್ರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

English summary

A body of medical representatives told the Supreme Court That Manufacturers of the Paracetamol drug 'Dolo', which became popular as a drug during the Covid-19 pandemic, spent over Rs 1,000 crores as freebies on doctors. Supreme Court observed that it was a serious issue.