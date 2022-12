ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದಟ್ಟ ಮಂಜು: ರೈಲು, ವಿಮಾನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ

India

ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೊರೆಯುವ ಚಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ಜನ ಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಂಡಿದೆ. ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಜನರಿಗೆ ಮಂಜು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದೆ. ಎಲ್ಲೆಡೆ ದಟ್ಟ ಮಂಜು ಆವರಿಸಿದ್ದು ಗೋಚರತೆ ಬಹುತೇಕ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇದು ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೇ ನೂರಾರು ರೈಲುಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಅನೇಕ ರೈಲುಗಳು ತಮ್ಮ ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ತಡವಾಗಿ ಓಡುತ್ತಿವೆ. ಉತ್ತರ ರೈಲ್ವೆ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮಂಜಿನಿಂದಾಗಿ 11 ರೈಲುಗಳು ತಡವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲಿವೆ. IRCTC ಇಂದು 291 ರೈಲುಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಯುಪಿ, ಬಿಹಾರ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ರೈಲುಗಳು ರದ್ದಾಗಿವೆ. ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ತನ್ನ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ.

ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಂಜು ಕವಿದಿದ್ದು ರೈಲುಗಳು ತಡವಾಗಿ ಓಡುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ವಿಮಾನ ಮತ್ತು ಬಸ್‌ಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ದೆಹಲಿ, ಆಗ್ರಾ, ಮೀರತ್, ಮಥುರಾ ಮತ್ತು ಶಹಜಹಾನ್‌ಪುರ, ಬರೇಲಿಯ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗದ ಬಸ್‌ಗಳು ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ತಡವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿವೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಲಕ್ನೋದಿಂದ ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನಗಳು ಮಂಜಿನಿಂದಾಗಿ ಇಂದು ವಿಳಂಬವಾಗಿವೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಸ್ಪೈಸ್ ಜೆಟ್ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿಯೇ ಲಕ್ನೋದಿಂದ ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಲಕ್ನೋದಿಂದ ಮುಂಬೈಗೆ ಹಾರಾಟವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ.

