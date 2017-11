ಪಂಜಾಬ್:5 ಅಂತಸ್ತಿನ ಕಟ್ಟಡ ಕುಸಿತ, ಹಲವಾರು ಮಂದಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಶಂಕೆ

ಲೂಧಿಯಾನ (ಪಂಜಾಬ್), ನವೆಂಬರ್ 20: ಪಂಜಾಬಿನ ಲೂಧಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಐದು ಅಂತಸ್ತಿನ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಕಟ್ಟಡ ಕುಸಿದಿದ್ದು, ಹಲವಾರು ಮಂದಿ ಕಟ್ಟಡದ ಅವಶೇಷಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಶಂಕಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಲೂಧಿಯಾನದ ಸೂಫಿಯಾ ಚೌಕ್ ಸಮೀಪದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಬೆಂಕಿಯ ತೀವ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಕಟ್ಟಡ ಕುಸಿದಿದೆ.

ವಿಷಯ ತಿಳಿದು ಕೂಡಲೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅಗ್ನಿ ಶಾಮಕ ದಳ ಸಿಬ್ಬದಿ ದೌಡಾಯಿಸಿ ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕಟ್ಟಡದ ಅವಶೇಷಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರು ಇದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಶೋಧ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

More visuals from #Punjab's Ludhiana where fire broke out in a plastic manufacturing factory resulting in building collapse in Industrial Area- A near Sufia Chowk. Fire fighting operations underway. pic.twitter.com/NwxD57C2s5