ಡಿಸೆಂಬರ್ ಕಳೆಯುತ್ತಾ ಬಂದರೂ ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಹಿಮ ಏಕೆ?

ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಕಳೆಯುತ್ತಾ ಬಂದರೂ ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ಚಳಿಯಿಲ್ಲ. ಪರ್ವತಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಹಿಮಪಾತವೂ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹಿಮಾಲಯದ ಶಿಖರಗಳು ಇನ್ನೂ ಕಂದು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿವೆ. ಇಂತಹ ಹವಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಬಲವಾದ ಪಶ್ಚಿಮದ ಅಡಚಣೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯದ ಮೇಲಿನ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಮಪಾತವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ.

ಹವಾಮಾನಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಎರಡು ಮಧ್ಯಮ ಹಿಮಪಾತಗಳು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹಿಮಾಲಯದ ಶಿಖರಗಳು ಕಂದು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬನ್ಸ್‌ಗಳು ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವ ಚಂಡಮಾರುತದ ರಚನೆಗಳಾಗಿವೆ. ಇದು ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಿಂದಾಗಿ ಬಯಲು ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಪರ್ವತಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಮಪಾತವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಾಯುವ್ಯ ಭಾರತವು ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ 2-3 ಮಧ್ಯಮದಿಂದ ಪ್ರಬಲವಾದ ಪಶ್ಚಿಮ ಅಡಚಣೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ 2-3 ಅನ್ನು ನೋಡುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅರ್ಧ ಕಳೆದಿದೆ, ಆದರೆ ಅಂತಹದ್ದೇನೂ ಇನ್ನೂ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ.

ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ 97 ಪ್ರತಿಶತ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ/ಹಿಮಪಾತವಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಶೇ.80ರಷ್ಟಿತ್ತು. ಗುಡ್ಡಗಾಡು ರಾಜ್ಯವಾದ ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲೂ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಚಿಂತಾಜನಕವಾಗಿದ್ದು, ಇದುವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಳೆಯಾಗಲೀ, ಹಿಮಪಾತವಾಗಲೀ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ದುರ್ಬಲ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಅಡಚಣೆಯಿಂದಾಗಿ, ಲೇಹ್ ಮತ್ತು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 9 ರಂದು ಲಘು ಹಿಮಪಾತವು ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಐಎಂಡಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹವಾಮಾನ ಮುನ್ಸೂಚನಾ ಕೇಂದ್ರದ ಹಿರಿಯ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಆರ್‌ಕೆ ಜೆನಮಣಿ ಅವರು ಈ ಬಾರಿ ಹಿಮಾಲಯದ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಮಪಾತವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ನವೆಂಬರ್‌ನಿಂದ ಯಾವುದೇ ಬಲವಾದ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಅಡಚಣೆ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿಲ್ಲ.

ಡಿಸೆಂಬರ್ ಎರಡನೇ ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಮಪಾತ/ಮಳೆಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಅಡಚಣೆಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾವು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಶೀತಗಾಳಿ ಈಗ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

