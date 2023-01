India

oi-Punith BU

ನವದೆಹಲಿ, ಜನವರಿ 16: ಐಆರ್‌ಸಿಟಿಸಿ ದುಬೈಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಬಯಸುವ ಜನರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಾಸ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ನೀವು ದುಬೈಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಈ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಈ ಪ್ರವಾಸವು 5 ಹಗಲು ಮತ್ತು 4 ರಾತ್ರಿಗಳ ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಫೆಬ್ರವರಿ 1 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಭೋಪಾಲ್‌ನಿಂದ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ನ ಹೆಸರು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುವ ದುಬೈ ಟೂರ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಎಕ್ಸ್ ಭೋಪಾಲ್ ಎಂಬುದಾಗಿದೆ. ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕನಸುಗಳ ನಗರದ ದುಬೈ ಮತ್ತು ಅಬುಧಾಬಿಯ ರೋಮಾಂಚನ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಮೊದಲ ದಿನ ನಿಗದಿತ ವಿಮಾನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 3 ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು ನೀವು ಭೋಪಾಲ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ತಲುಪಬೇಕು. ಭೋಪಾಲ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಮುಂಬೈ ಮೂಲಕ ದುಬೈಗೆ ವಿಮಾನ ಹತ್ತಿ ದುಬೈ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಆಗಮನವು ಸುಮಾರು 17:20 ಗಂಟೆಗೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ.

ಐದು ಹಗಲು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ರಾತ್ರಿಗಳ ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಬುಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವು 1,08,100 ರೂಪಾಯಿ ತಗಲುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬುಕಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 1,04,900 ರೂ. ತಗಲುತ್ತದೆ. ಮೂರು ಜನರನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 1,03,900 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಇರುತ್ತದೆ. ವಾಪಸಾತಿ ವಿಮಾನ ದರ, ಸಾಮಾನ್ಯ ದುಬೈ ವೀಸಾ ಶುಲ್ಕಗಳು, ಡಿಲಕ್ಸ್ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ತಂಗುವುದು, ಊಟ: ಅಮೇರಿಕನ್ ಊಟ 4 ಬ್ರೇಕ್‌ಫಾಸ್ಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು 4 ಡಿನ್ನರ್‌ಗಳು, ಪ್ರಯಾಣ ವಿಮೆ (ವಯಸ್ಸು 80 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ). ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸ್ಥಳೀಯ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತನಾಡುವ ಪ್ರವಾಸ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ, ನೀವು IRCTC ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು.

English summary

IRCTC has launched a special tour package for people who want to travel to Dubai. This benefit can be availed if you are planning to travel to Dubai.