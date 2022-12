ಫಿಫಾ ಫೈನಲ್ಸ್‌ ದಿನ ಕೇರಳಿಗರು ಖರೀದಿಸಿದ ಮದ್ಯ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ

India

ತಿರುವನಂತಪುರಂ, ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 20: ಡಿಸೆಂಬರ್ 18 ರಂದು ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ನಡುವೆ ನಡೆದ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್ ಪ್ರಿಯ ಕೇರಳಿಗರು ಸುಮಾರು 56 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಮದ್ಯವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ ಪಾನೀಯಗಳ ನಿಗಮದ (ಕೆಎಸ್‌ಬಿಸಿ) ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು ಪ್ರಕಾರ, ಮದ್ಯ, ವೈನ್ ಮತ್ತು ಬಿಯರ್‌ನ ಏಕೈಕ ಸಗಟು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಾನುವಾರದಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟವು ಸುಮಾರು 35 ಕೋಟಿ ರೂ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಇದು 49.40 ಕೋಟಿ ರೂ. ಇತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಕೆಎಸ್‌ಬಿಸಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ಫೆಡ್‌ನ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಳಿಗೆಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿದ ಮಾರಾಟದ ಹೊರತಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಹಲವಾರು ಬಾರ್‌ಗಳು ಶನಿವಾರ 6 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ ಮದ್ಯವನ್ನು ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಅಂಕಿ 56 ಕೋಟಿ ರೂ. ಪ್ರಾಸಂಗಿಕವಾಗಿ, ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿ ಓಣಂ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟವು 50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ದಾಟಿತು.

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಹುಚ್ಚು ಮಲಪ್ಪುರಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಿರೂರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಕೆಎಸ್‌ಬಿಸಿ ರಿಟೇಲ್ ಔಟ್‌ಲೆಟ್‌ನಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ 45 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪತ್ತೆಯಾದಾಗ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್ ಮತ್ತು ಮದ್ಯದ ಮಾರಾಟಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧವಿದೆ ಎಂದು ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿವೆ. ಎರಡನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾದ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆಯು ವಯನಾಡ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವೈತಿರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನವು ರಾಜ್ಯ ರಾಜಧಾನಿ ತಿರುವನಂತಪುರದ ಹೃದಯಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಔಟ್‌ಲೆಟ್‌ ಇದೆ.

ಕೇರಳದ ರಾಜ್ಯದ 3.34 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 32.9 ಲಕ್ಷ ಜನರು ಮದ್ಯವನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 29.8 ಲಕ್ಷ ಪುರುಷರು ಮತ್ತು 3.1 ಲಕ್ಷ ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು ಐದು ಲಕ್ಷ ಜನರು ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 1,043 ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿದಂತೆ 83,851 ಮಂದಿ ಕುಡಿತದ ಚಟ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಬರುವ ತೆರಿಗೆಗಳು ರಾಜ್ಯದ ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ತಂದುಕೊಡುವವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.

