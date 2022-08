ದೇಶಿಯವಾಗಿ 5ಜಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿತರಣೆ; ಮೊದಲ ದೇಶವಾಗಲಿದೆ ಭಾರತ

India

oi-Punith BU

ನವದೆಹಲಿ, ಆಗಸ್ಟ್‌. 3: "ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮೇಲಿನ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದು, ಭಾರತವು ಈಗ ದೇಶೀಯ 5ಜಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೊದಲ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಖಾತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ರಾಜೀವ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

"ದೇಶೀಯ 5ಜಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೊದಲ ದೇಶ ಭಾರತವಾಗಲಿದ್ದು, ಇದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ 5ಜಿ ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಮುಂದೆ ಸಾಗಲಿದೆ" ಎಂದರು.

ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಿಂದಲೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 5ಜಿ; ಇಲ್ಲಿದೆ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ವಿವರ

"ನಾವು ಈಗ 5ಜಿಗಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಹಿಂದೆಂದೂ ಬಳಸಿಲ್ಲ. ದೇಶದಲ್ಲಿ 2ಜಿ, 3ಜಿ, ಮತ್ತು 4ಜಿ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು. ಇಂದು ಪ್ರಧಾನಿಯವರ ನಾಯಕತ್ವದಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 1.5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್‌ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ 5ಜಿ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ಉಪಕರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು" ಎಂದು ಸಚಿವರು ವಿವರಿಸಿದರು.

English summary

Prime Minister Narendra Modi has boosted his confidence in Digital India and India is now one of the first countries to provide domestic 5G technology, Union Minister for Information Technology Rajiv Chandrasekhar said.