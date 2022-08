ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹದಗೆಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ

India

ನವದೆಹಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 2: ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹದಗೆಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿರುವ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಆಘಾತಕಾರಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುವಂತಿವೆ. ಈ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದ ನೀರು 'ವಿಷಯುಕ್ತ' ವಾಗಿದೆ. ದೇಶದ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳ ಬಹುತೇಕ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಲದಲ್ಲಿ ವಿಷಕಾರಿ ಲೋಹಗಳು ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿವೆ.

ಜಲಶಕ್ತಿ ಸಚಿವಾಲಯದ ದಾಖಲೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಶೇಕಡಾ 80 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ನೆಲದಿಂದ ನೀರನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತರ್ಜಲದಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಲೋಹಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ನಿಗದಿತ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ ನೀರು 'ವಿಷ'ವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರ್ಥ.

ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳು ಕಲುಷಿತಗೊಂಡಿರುವ ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ, 671 ಪ್ರದೇಶಗಳು ಫ್ಲೋರೈಡ್, 814 ಪ್ರದೇಶಗಳು ಆರ್ಸೆನಿಕ್, 14,079 ಪ್ರದೇಶಗಳು ಕಬ್ಬಿಣ, 9,930 ಪ್ರದೇಶಗಳು ಲವಣಾಂಶ, 517 ಪ್ರದೇಶಗಳು ನೈಟ್ರೇಟ್ ಮತ್ತು 111 ಭಾರಿ ಲೋಹಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿವೆ.

ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯು ನಗರಗಳಿಗಿಂತ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಭಾರತದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಮುಖ್ಯ ಮೂಲಗಳು ಕೈಪಂಪುಗಳು, ಬಾವಿಗಳು, ನದಿಗಳು ಅಥವಾ ಕೊಳಗಳಾಗಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ನೇರವಾಗಿ ನೆಲದಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ನೀರನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಗವಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರು ವಿಷಪೂರಿತ ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಎದುರಾಗಿದೆ.

English summary

The government has admitted in Parliament that the quality of water in the country is deteriorating. The figures given by the government in the Rajya Sabha are not only shocking but also frightening.