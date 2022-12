ದಟ್ಟ ಮಂಜು: ದೆಹಲಿ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತ ತಪ್ಪಿಸಲು ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ

India

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಜಿನ ಅಬ್ಬರ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಯುಪಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಜಿನಿಂದಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿವೆ. ಮೂರು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಲಕ್ನೋ-ಗೋರಖ್‌ಪುರ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಜಿನಿಂದಾಗಿ 6 ವಾಹನಗಳು ಭೀಕರವಾಗಿ ಪರಸ್ಪರ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದವು. ಇದಲ್ಲದೇ ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಭೀಕರ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ಚಳಿಗಾಲದ ಕಾರಣ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತಗಳು ಸಂಭವಿಸುವ ಆತಂಕದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ-ಮೀರತ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ವೇನಲ್ಲಿ ಕಾರುಗಳ ವೇಗದ ಮಿತಿಯನ್ನು ಗಂಟೆಗೆ 75 ಕಿ.ಮೀಗೆ ಇಳಿಸಲು ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ.

ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಮಂಜಿನಿಂದಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಗೋಚರತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ದೆಹಲಿ-ಮೀರತ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ವೇ ಮತ್ತು ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಪೆರಿಫೆರಲ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ವೇಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ವಾಹನಗಳ ವೇಗದ ಮಿತಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಕಚೇರಿ (ಆರ್‌ಟಿಒ) ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ (ಎನ್‌ಎಚ್‌ಎಐ) ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರದ ವಾಹನಗಳ ವೇಗದ ಮಿತಿಯನ್ನು ಈಗಿರುವ 100 ಕಿಮೀಯಿಂದ 75 ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗೆ ಇಳಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಭಾರೀ ವಾಹನಗಳ ವೇಗದ ಮಿತಿಯನ್ನು ಗಂಟೆಗೆ 60 ಕಿಮೀಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕು. ಹೈಸ್ಪೀಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಎರಡು ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ವಿನಂತಿ

ಎರಡು ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ವೇಗಳಾದ ಡಿಎಂಇ ಮತ್ತು ಇಪಿಇಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳ ವೇಗದ ಮಿತಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಇಲಾಖೆಯು ಎನ್‌ಎಚ್‌ಎಐಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ ಎಂದು ಆರ್‌ಟಿಒ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ ಸಂಚಾರ ವಿಭಾಗವು ಎನ್‌ಎಚ್‌ಎಐಗೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ವೇಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರಗಳ ವೇಗದ ಮಿತಿಯನ್ನು ಗಂಟೆಗೆ 100 ಕಿಮೀಯಿಂದ 75 ಕಿಮೀಗೆ ಇಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಎಸ್‌ಪಿ (ಸಂಚಾರ) ರಮಾನಂದ್ ಕುಶ್ವಾಹಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಡಿಸೆಂಬರ್ 19 ರಂದು ಭಯಾನಕ ಅಪಘಾತ

ಡಿಸೆಂಬರ್ 19 ರಂದು, ಗ್ರೇಟರ್ ನೋಯ್ಡಾ ಪೂರ್ವ ಪೆರಿಫೆರಲ್ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ದಟ್ಟವಾದ ಮಂಜಿನಿಂದಾಗಿ, ಹಲವಾರು ವಾಹನಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು ಮತ್ತು 14 ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡರು. ಆಗ್ರಾ ಮತ್ತು ನೋಯ್ಡಾ ನಡುವಿನ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಗಲ್ಗೋಟಿಯಾಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಬಳಿಯೂ ಮಂಜಿನಿಂದಾಗಿ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.

ಯಮುನಾ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ವೇನಲ್ಲಿ ವೇಗದ ಮಿತಿ ಕಡಿಮೆ

ಈ ಹಿಂದೆ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಯಮುನಾ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ವೇ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಎರಡು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗದ ಮಿತಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿತ್ತು. ಲಘು ವಾಹನಗಳನ್ನು ಗಂಟೆಗೆ 100 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ 80 ಕಿ.ಮೀ ಮತ್ತು ಭಾರಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಗಂಟೆಗೆ 80 ಕಿ.ಮೀ. ವೇಗವನ್ನು ಗಂಟೆಗೆ 60 ಕಿಮೀ ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯದ ನಿಯಮ ಯಮುನಾ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ವೇಯಲ್ಲಿ 15 ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಿಂದ 15 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 ರವರೆಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.

