Demonetisation: ನೋಟು ಅಮಾನ್ಯೀಕರಣ: ಸಂಸತ್ತಿನ ನಿರ್ಧಾರವೇ ಅಂತಿಮ ಎಂದ ಸುಪ್ರೀಂ

ನವದೆಹಲಿ, ಜನವರಿ 2: 2016ರಲ್ಲಿ ಆದ ನೋಟು ಅಮಾನ್ಯೀಕರಣ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಅರ್ಜಿ ತೀರ್ಪನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಲಯ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಸತ್ತಿನ ನಿರ್ಧಾರವೇ ಅಂತಿಮ ಎಂದು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ನೋಟು ಅಮಾನ್ಯೀಕರಣವು 2016ರಲ್ಲಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಗೂ 1000 ಮುಖಬೆಲೆಯ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾನ್‌ ಮಾಡಿತ್ತು.

ಆರ್ಥಿಕ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ನೋಟು ಅಮಾನ್ಯೀಕರಣ ಆರ್‌ಬಿಐ ಆರಂಭಿಸಿಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೋಟಿನ ಅಮಾನ್ಯೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ. ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದರೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ. ನೊಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಆರ್‌ಬಿಐಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ. ಸಂಸತ್ತು ದೇಶದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಚರ್ಚೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

4:1 ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ತಿರ್ಪು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ನೋಟು ಅಮಾನ್ಯೀಕರಣದ ಪರವಾಗಿಯೇ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ. 2016ರಲ್ಲಿ ನೋಟ್‌ ಬ್ಯಾನ್‌ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ವಜಾ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಬಿವಿ ನಾಗರತ್ನ ಅವರು ಇಂದು ತಮ್ಮ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯದ ತಿರ್ಪನಲ್ಲಿ 4:1 ಬಹುಮತದೊಂದಿಗೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಕೇಂದ್ರದ ನೋಟು ನಿಷೇಧ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಅವರು ನವೆಂಬರ್ 8, 2016 ರ ಕೇಂದ್ರದ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ನಾಗರತ್ನ ಅವರು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ, ನವೆಂಬರ್ 8ರ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಮೂಲಕ ನೋಟು ಅಮಾನ್ಯೀಕರಣದ ಕ್ರಮವು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅದು 2016ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಈಗ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅರ್ಜಿದಾರರ ವಾದದ ಆರ್‌ಬಿಐ ಕಾಯಿದೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ನೋಟು ಅಮಾನ್ಯೀಕರಣದ ಶಿಫಾರಸು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ನಿರ್ಧರಿತವಾಗಬೇಕು. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರವು ನವೆಂಬರ್ 7ರಂದು ಆರ್‌ಬಿಐಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ನೋಟು ಅಮಾನ್ಯೀಕರಣದ ಶಿಫಾರಸಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿತು ಎಂದರು.

ಹಿಂದಿನ ನಿದರ್ಶನಗಳಂತೆ ನೋಟು ಅಮಾನ್ಯೀಕರಣವನ್ನು ಸಂಸತ್ತಿನ ಕಾಯಿದೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದಿತ್ತು. ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಆರ್‌ಬಿಐ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಬಯಸಿದಂತೆ ಎಂಬ ಪದಗುಚ್ಛಗಳು ಆರ್‌ಬಿಐನಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸ್ವತಂತ್ರ ಮನಸ್ಸಿನ ಅನ್ವಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ನಾಗರತ್ನ ಹೇಳಿದರು.

