ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾ 2ನೇ ಅಲೆ ತೀವ್ರತೆಗೆ ಡೆಲ್ಟಾ ರೂಪಾಂತರವೇ ಕಾರಣ: ಐಸಿಎಂಆರ್

India

oi-Nayana Bj

ನವದೆಹಲಿ, ಜುಲೈ 16: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾ 2ನೇ ಅಲೆ ತೀವ್ರತೆಗೆ ಡೆಲ್ಟಾ ರೂಪಾಂತರವೇ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎಂದು ಡಿಯನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಅಧ್ಯಯನದ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಬಿ.1.617 ರೂಪಾಂತರ ಮತ್ತು ಅದರ ವಂಶಾವಳಿ B.1.617.2 ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಉಲ್ಬಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. 2021ರ ಜನವರಿ ಮತ್ತು ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಕೋವಿಡ್ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 60ರಷ್ಟು ಡೆಲ್ಟಾ(ಬಿ.1.617.2) ಮತ್ತು ಕಪ್ಪಾ(ಬಿ.1.617.1) ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.

ಡೆಲ್ಟಾ ರೂಪಾಂತರಿ ವೈರಸ್‌ನ ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂಪದ ಹೊಸ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಪತ್ತೆ

ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವರ್ಗೀಕರಣದ ಪ್ರಕಾರ, ಹೆಚ್ಚಿದ ಪ್ರಸರಣ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೋಗನಿರೋಧಕ ತಪ್ಪಿಸುವಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಡೆಲ್ಟಾ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಕಾಳಜಿಯ ರೂಪಾಂತರವಾಗಿ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆದರೆ ಬಿ 1.617ರ ಇತರ ಎರಡು ಸಬ್‌ಲೈನ್‌ಗಳಾದ ಬಿ .1.617.1 ಮತ್ತು ಬಿ .1.617.3 ಅನ್ನು ಇ484 ಕ್ಯೂನೊಂದಿಗೆ ವಿಯುಐ(25) ನಲ್ಲಿ ಗುಂಪು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಲಸಿಕೆ ನಂತರ ಸೋಂಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಧ್ಯಯನವು ಡೆಲ್ಟಾ ರೂಪಾಂತರದ ಮೂಲಕ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಮಹತ್ವದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮುದಾಯ ಪ್ರಸರಣವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ನಂತರ ಆಲ್ಫಾ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪಾ ರೂಪಾಂತರಗಳು. ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ 67 ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ(ಶೇಕಡಾ 9.8) ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗುವ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನ ಕೇವಲ ಮೂರು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ(ಶೇಕಡಾ 0.4) ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಿದೆ.

ಲಸಿಕೆ ನಂತರ ರೋಗದ ತೀವ್ರತೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು ಮತ್ತು ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ, ಲಸಿಕೆ ಅಭಿಯಾನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಗೊಳಿಸುವುದು ಕೊರೊನಾದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾರಕ ಅಲೆಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಪ್ರಮುಖ ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಇದು ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲಿನ ಹೊರೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಹೇಳಿದೆ.

ಡೆಲ್ಟಾ ರೂಪಾಂತರದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದೈನಂದಿನ ಸೋಂಕು ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇದು ಏಪ್ರಿಲ್ 2021ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಅನುಕ್ರಮ ಜೀನೋಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 99 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.

English summary

A study conducted by the Indian Council of Medical Research (ICMR) on variants responsible for the second wave of COVID-19 has revealed that the major strain responsible for the breakthrough is the Delta variant.